Blitzeinschläge am Donnerstagabend in Lübeck

Eine Gewitterfront und starke Regenfälle haben der Feuerwehr in Lübeck gestern Abend viel Arbeit beschert. Es gab mehrere Blitzeinschläge, damit verbunden einen Dachstuhlbrand. Nach Angaben der Feuerwehr wurde das Feuer aber schnell gelöscht, verletzt wurde niemand. Außerdem rückten die Helferinnen und Helfer wegen umgekippten Bäumen, überschwemmten Straßen und vollgelaufenen Kellern aus. Die Polizeileitstelle Süd registrierte insgesamt mehr als 30 wetterbedingte Einsätze. Kurzzeitig waren mehr als 100 Einsatzkräfte von der Berufsfeuerwehr sowie mehreren Freiwillige Feuerwehren im Stadtgebiet unterwegs. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.05.2022 08:30 Uhr

Joanna Hagen wird stellvertretende Bürgermeisterin von Lübeck

Die Lübecker Bürgerschaft hat gestern Abend getagt und eine stellvertretende Bürgermeisterin gewählt: die parteilose Bausenatorin Joanna Hagen. Seit mehr als zwei Jahren war die Stelle unbesetzt, weil sich die große Koalition nicht einigen konnte. Deshalb gab es jetzt eine Kampfkandidatur. Zur Wahl standen Innensenator Ludger Hinsen von der CDU und Joanna Hagen, die von der SPD nominiert wurde. 24 Abgeordnete haben für sie gestimmt, gegen die Bausenatorin stimmten neunzehn Abgeordnete. Hagen ist nun die stellvertretende Rathaus-Chefin hinter Bürgermeister Jan Lindenau von der SPD. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.05.2022 08:30 Uhr

Mann aus Gleschendorf vermisst

Seit Donnerstag wird der 57-jährige Udo V. aus einem Alten- und Pflegeheim in der Bahnhofstraße in Gleschendorf (Kreis Ostholstein) vermisst. Nach Angaben der Polizei wurde er am Donnerstag gegen 10 Uhr zuletzt gesehen. Der Mann ist circa 1,75 Meter groß, schlank und hat eine sportliche Statur. Udo V. hat kurze graue Haare und einen leichten Oberlippenbart. Zuletzt hatte er einen blauen Strickpullover und eine graue Stoffhose an. Außerdem dürfte er auf Hausschuhen unterwegs sein. Der Vermisste ist dement und benötigt Medikamente. Wer ihn gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 19.5.): Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 566,1. Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 528,1 und Herzogtum Lauenburg von 426,8. Die landesweite Inzidenz liegt bei 545,2. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 08:30 Uhr

