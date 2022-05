Stand: 18.05.2022 16:12 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Wer tritt zur nächsten Bürgermeisterwahl in Eutin an?

Vor einem Monat hat der frisch gewählte Bürgermeister von Eutin (Kreis Ostholstein), Christoph Gehl, einen Rückzieher gemacht. Nach der Wahl ist bekannt geworden, dass Gehl als Schatzmeister der SPD in Ostholstein zu privaten Zwecken Geld aus der Parteikasse genommen hatte. Für eine neue Wahl warf nun Kneipenwirt Christoph Müller seinen Hut in den Ring. Bei der ursprünglichen Wahl landete er auf dem dritten und letzten Platz. Beim ersten Mal sei er angetreten, um zu verhindern, dass der alte Bürgermeister auch neuer wird. "Diesmal trete ich an, um Veränderungen in der Stadt herbeizuführen", sagt Müller. Der amtierende Bürgermeister Carsten Behnk hatte in der Stichwahl gegen SPD-Kandidat Gehl verloren. Ob er noch einmal antreten werde, wisse er noch nicht. Die erneute Bürgermeisterwahl in Eutin könnte im Herbst stattfinden. Einen genauen Termin gibt es noch nicht. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 16:30 Uhr

Kabeldiebstahl nimmt zu

An der Bahnstrecke Lübeck-Hamburg treiben immer häufiger Kupferdiebe ihr Unwesen. Auch in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) kommt es immer wieder zur Kupferdiebstählen. Seit Anfang des Monats häufen sich die Anzeigen, die bei der Büchener Polizei eingehen. Betroffen sind insbesondere zwei Baustellen in den Straßen "Großer Sandkamp" und "Wiesengrund". Hier haben Diebe aus den Rohbauten wiederholt Kupferkabel gestohlen. Außerdem wurde aus den Baumaschinen Diesel abgezapft. Auch im nur wenige Kilometer entfernten Müssen (Kreis Herzogtum Lauenburg) klauten Unbekannte in der ersten Mai-Woche mehrere Meter Kupferkabel aus einem Rohbau. Die Polizei sucht Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 08:30 Uhr

Bettensteuer kommt nicht zurück nach Lübeck

Die umstrittene Bettensteuer - in Lübeck war sie einst per Gerichtsbeschluss gekippt worden. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass diese Abgabe mit dem Grundgesetz vereinbar ist und von den Hoteliers eingezogen werden darf. Eine solche Tourismusabgabe wird in der Hansestadt dennoch nicht wieder eingeführt, sagt Bürgermeister Jan Lindenau (SPD): "In Schleswig-Holstein gilt das kommunale Abgabengesetz, wonach nur eine Abgabe erhoben werden darf - entweder die Kurabagbe oder Tourismusabgabe. Wir haben uns in Lübeck und Travemünde für die Kurabgabe entschieden." | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 08:30 Uhr

Lübecker Impfzentrum ist umgezogen

Das große Lübecker Impfzentrum ist umgezogen. Bislang wurde in der Musik- und Kongresshalle (MuK) geimpft. Das soll ab sofort im ersten Stock des Haerder Centers passieren. Der Umzug war nötig, damit die MuK wieder alle Räumlichkeiten für Konzerte und Empfänge nutzen kann. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 17.5.): Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 591,6. Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 595,6, Herzogtum Lauenburg von 508,2. Die landesweite Inzidenz liegt bei 582,4. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 08:30 Uhr

