G7-Treffen: Ukrainischer Außenminister würdigt Einsatz des UKSH

Der Außenminister der Ukraine, Dmytro Kuleba, besucht heute den Campus des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) in Lübeck. Hintergrund sei das große Engagement des Klinikums bei der medizinischen Unterstützung der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges, sagt eine UKSH-Sprecherin. Den Angaben zufolge hat das Klinikum an seinen Standorten in Kiel und Lübeck bislang rund 500 ukrainische Patientinnen und Patienten versorgt sowie 61 Pflegekräfte aus der Ukraine aufgenommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 08:30 Uhr

Streik im Sozial- und Erziehungswesen in Lübeck und Ostholstein

In Lübeck und Süd-Ostholstein haben am Donnerstag insgesamt 250 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst gestreikt. Nach Angaben der Gewerkschaft ver.di sind die Gründe für den Streik die laufenden Tarifverhandlungen, die am Montag (16.5.) in die dritte Verhandlungsrunde gehen. Die pädagogischen Fachkräfte fordern mehr Geld, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Anerkennung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 08:30 Uhr

Spätere Gottesdienste, weniger Pastoren: Lübecks Kirchen stellen sich neu auf

Nach Angaben der fünf Innenstadtkirchen in Lübeck entzerren sich die Termine der Gottesdienste, sodass sich einige Zeiten an den Sonn- und Feiertagen ändern. In St. Marien findet der Gottesdienst am Sonntag zum Beispiel ab 1. Juli nicht mehr um 10 Uhr, sondern um 12 Uhr statt. Ab 2030 soll es nur noch 4,5 Pastoren-Stellen geben - das sind drei Stellen weniger als bisher. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 08:30 Uhr

G7-Treffen in Weißenhaus: Polizei zufrieden mit Ablauf

Das Treffen der G7-Außenminister auf Schlossgut Weissenhaus im Kreis Ostholstein ist aus Sicht der Polizei bisher gut gelaufen. "Wir sind von der Gesamtplanung sehr zufrieden", sagt Polizeisprecher Ulli Gerlach. Um den Tagungsort herum gleicht die Gemeinde Wangels einer Festung. Rund 3.500 Polizisten sind noch bis morgen im Einsatz. Laut Gerlach hat es bisher kaum Verkehrsbehinderungen gegeben. Es gebe auch keine Hinweise auf Versammlungen oder Demonstrationen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 06:00 Uhr

Stadt Lübeck informiert über Klimaschutzplan

Die Stadt Lübeck informiert heute in der Musik- und Kongresshalle MuK über das Thema Klimaschutz. Die Klimaleitstelle der Hansestadt lädt Bürgerinnen und Bürger dazu ein, sich am "Masterplan Klimaschutz" zu beteiligen. Ab 14.30 Uhr stellen Initiativen der Stadt auf einem "Markt der Möglichkeiten" ihr Projekt zum Thema Klimaschutz vor. Um 16 Uhr eröffnet das "Orchester des Wandels" die Veranstaltung musikalisch, bevor Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) eine Begrüßungsrede hält. Auch Informationen zum Energiesparen werden angeboten. Einen Anmeldebogen gibt es auf luebeck.de/maks | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 12.5.): Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 731,5. Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 776,7, Herzogtum Lauenburg von 583,5. Die landesweite Inzidenz liegt bei 700,1. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 08:30 Uhr

