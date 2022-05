Stand: 06.05.2022 09:45 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Landessynode trifft sich in Lübeck-Travemünde

Die Landessynode der evangelischen Nordkirche kommt heute Nachmittag und morgen zu einer Sondertagung in Lübeck-Travemünde zusammen. Die 156 Synodalen wollen sich mit Fragen der Friedensethik beschäftigen. Die Synode beginnt um 17 Uhr mit einem öffentlichen Gottesdienst in der Travemünder St. Lorenzkirche. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 17:00 Uhr

Drohne stürzt vor Fehmarn ins Meer

Vor der Küste von Fehmarn (Kreis Ostholstein) ist eine große Umweltschutzdrohne in die Ostsee gestürzt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Absturz der vier mal eineinhalb Meter großen Drohne am Mittwochnachmittag, etwa 40 Meter vom Strand der Radarstation Staberhuk entfernt. Laut Polizei wird als Grund dafür technisches Versagen angenommen. Das Fluggerät, das im Auftrag des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie Schiffsabgase auf der Ostsee messen soll, wurde bei dem Absturz beschädigt. Verletzt wurde niemand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 09:00 Uhr

Kriminalpolizei ermittelt nach Messerattacke in Lauenburg

Am Donnerstagabend ist es in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) im Büchener Weg zu einer Messerattacke gekommen. Nach Angaben der Lübecker Nachrichten erlitt ein Mann bei einer Auseinandersetzung durch einen Messerstich in den Rücken schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik gebracht. Zu den Hintergründen der Tat nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 08:30 Uhr

Fridays for Future: Demonstration für das Klima in Lübeck angekündigt

Unter dem Motto "UmsteuernAufKlimakurs" ruft ein Lübecker Bündnis zwei Tage vor der Landtagswahl zum landesweiten Klimastreik von Fridays for Future Schleswig-Holstein auf. In Lübeck beginnt die Demonstration heute um 15 Uhr am Klingenberg. Gemeinsam mit über 50 Vereinen, Verbänden und Institutionen fordert die Klimagerechtigkeitsbewegung die Einhaltung der Pariser Klimaziele auch auf Landesebene. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 5.5.): Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 879,8. Der Kreis Herzogtum Lauenburg meldet einen Wert von 703,0, Ostholstein von 837,8. Die landesweite Inzidenz liegt bei 812,8. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 08:30 Uhr

