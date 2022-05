Stand: 24.05.2022 09:08 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Prozessauftakt gegen Mitarbeiter der Ausländerbehörde Nordfriesland

Vor dem Landgericht in Flensburg beginnt heute Vormittag der Prozess gegen einen 54-jährigen Mann, der als Mitarbeiter der Ausländerbehörde in Nordfriesland Menschen mit abgelaufenen Asylanträgen Aufenthaltsgenehmigungen gegen Geld organisiert haben soll. Insgesamt geht es um 14 Fälle zwischen 2005 und 2009. Laut Anklage soll er von den betroffenen Menschen aus dem Kosovo jeweils etwa 20.000 Euro gefordert haben. Im Gegenzug soll er die Einreisehistorie und die zuvor erhaltenen Aufenthaltstitel in der Datenbank geändert haben. Dabei soll er mit einem52-jährigen Komplizen gearbeitet haben, der ebenfalls mit angeklagt ist. Sie müssen sich jetzt unter anderem wegen Bestechung verantworten. Ein Urteil gibt es voraussichtlich Ende Juni. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2022 08:30 Uhr

Vorverkauf in SH gestartet: Neun-Euro-Ticket auf Sylt bereits gültig

Am Montag ist auch auf Sylt der Vorverkauf für die günstigen Monatstickets für den Regionalverkehr gestartet. Die Sylter Verkehrsbetriebe teilten auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mit, dass bereits bis zum Mittag knapp 1.000 Tickets auf Sylt verkauft worden sind. Kaufen kann man die Fahrkarten nur online über die App "Syltgo". Auf der Insel gilt es bereits jetzt. Deutschlandweit kann mit dem Ticket im Juni, Juli und August der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) für neun Euro pro Monat genutzt werden. Das Kontingent ist nicht begrenzt. Auf den Inseln Amrum und Föhr soll der Vorverkauf am Dienstag starten. Das Unternehmen Aktivbus Flensburg übte bereits Kritik an dem Ticket: Man wecke jetzt Erwartungen, was den Preis und Service angehe, die danach nicht eingehalten werden könnten, so die Geschäftsführung. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 23.5.): Der Kreis Nordfriesland hat laut Landesmeldestelle eine Sieben-Tage-Inzidenz von 463,1. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt der Wert weiterhin bei 525,5 und im Stadtgebiet von Flensburg bei 523,7. Die landesweite Inzidenz liegt bei 462,6. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.05.2022 08:30 Uhr

