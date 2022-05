Stand: 23.05.2022 15:15 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Lange Wartezeiten am Hamburger Flughafen

Reisende müssen sich am Hamburger Flughafen in diesen Tagen auf lange Schlangen einstellen und Geduld mitbringen. Am frühen Montagmorgen betrug die Wartezeit an den Sicherheitskontrollen nach Angaben der Bundespolizei etwa 30 Minuten. Am Wochenende mussten Fluggäste zum Teil bis zu 90 Minuten einplanen. Zum Beginn der Pfingstferien in Hamburg erwartet der Flughafen bis heute Abend rund 19.000 Passagiere. Bereits am Wochenende reisten insgesamt 41.000 Menschen vom Hamburger Flughafen aus in den Urlaub. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 14:30 Uhr

Vorverkauf für Neun-Euro-Ticket startet in SH

Heute startet in Schleswig-Holstein der Vorverkauf für die günstigen Monatstickets für den Regionalverkehr. Damit kann im Juni, Juli und August deutschlandweit der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) für neun Euro pro Monat genutzt werden. Das Kontingent ist nicht begrenzt. Die Tickets gibt es an Fahrkartenautomaten, in der NAH.SH App, der DB Navigator App und im Bus. Das Unternehmen Aktivbus Flensburg übt Kritik: Man wecke jetzt Erwartungen, was den Preis und Service angehe, die danach nicht eingehalten werden könnten, so die Geschäftsführung. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 08:30 Uhr

THW Kiel gewinnt Nordduell bei der SG Flensburg-Handewitt

Das 106. Handball-Landesderby zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel konnten die Zebras für sich entscheiden. Die Kieler haben mit 28:27 bei der SG gewonnen. Damit konnten sie Platz zwei in der Tabelle verteidigen und einen großen Schritt Richtung Champions-League-Qualifikation machen. Die Flensburger haben vier Spieltage vor Saisonende vier Minuspunkte mehr als Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 06:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 4 Min Nachrichten 16:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.05.2022 | 14:30 Uhr