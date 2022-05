Stand: 17.05.2022 17:12 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Jubiläum: Dänische Prinzessin besucht Duborg-Skolen

Das Gymnasium der dänischen Minderheit in Flensburg, die Duborg-Skolen, feiert Jubiläum. Zum Festakt am Montagvormittag war auch Prinzessin Benedikte, die Schwester der dänischen Königin zu Gast. Laut Schulleiter Heino Ackedamm wartet man schon seit Jahren auf den Besuch der Prinzessin, der wegen Corona immer wieder verlegt werden musste. Gefeiert wurde in der Aula der Schule und Prinzessin Benedikte fühlte sich sichtlich unterhalten. Immer wieder huschte ein Lächeln über ihr Gesicht - so auch beim selbstgeschriebenen Song von Justus Löwe. Der Elftklässler hatte später sogar die Chance, mit der Prinzessin zu sprechen. Lachend berichtet er: "Sie hat mir die Hand gegeben und gesagt, dass sie es geil fand." Die Duborg-Skolen hat eine große Bedeutung für die dänische Minderheit in der Stadt. Jedes Jahr machen hier mehr als 100 Schüler ihr dänisches Abitur. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 16:30 Uhr

Ausgrabungen alter Siedlungen im Raum Süderbrarup

Das Thorsberger Moor in Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) gehört zu den archäologischen Hotspots in Schleswig-Holstein. Schon im 19. Jahrhundert wurden dort etliche Waffen aus früheren Zeiten geborgen. Im nahen Umfeld haben Archäologen nun zwei Siedlungen entdeckt - dort, wo demnächst der Gewerbepark Brebel und ein Neubaugebiet in Norderbrarup entstehen sollen. "Wir haben eine ländliche Siedlung mit bislang vier Häusern gefunden, von denen wir drei ausgegraben haben. Beim vierten wissen wir, wo es liegt," erklärt Grabungsleiter Rolf Schulze. Er vermutet weitere Häuser. Die zweite Siedlung in Norderbrarup wird von den Archäologen als bedeutend für die Wikingerzeit eingeordnet. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 12:00 Uhr

Brand in Husum

Zwei brennende Wohnhäuser in Husum haben am Montag mehr als 40 Feuerwehrleute bis in die Abendstunden hinein auf Trab gehalten. Wie die Leitstelle Nord auf Nachfrage mitteilte, war das Feuer in einem Müllcontainer, der zwischen den beiden Häusern in der Wilhelmstraße stand, ausgebrochen. Die Bewohner kamen mit einem Schrecken davon. Die Ursache des Brandes und die Schadenshöhe sind noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 08:30 Uhr

"Rainbow Days" in Flensburg

Diese Woche werden in Flensburg die sogenannten "Rainbow Days" gefeiert, die auf die Situation von Menschen aus der LGBTQ-Community aufmerksam machen sollen. Noch bis Freitag gibt es zahlreiche Veranstaltungen in der Stadt. Anlässlich des Internationalen Tages gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie, erstrahlen heute Abend das Rathaus und der 140 Meter hohe Schornstein der Stadtwerke in Regenbogenfarben. Am Dienstagabend ab 21 Uhr werde man den Hauptschornstein des Kraftwerks in Regenbogenfarben beleuchten, kündigten die Stadtwerke Flensburg an. Am Freitag enden dann die "Rainbow Days" in Flensburg mit einem Umzug durch die Innenstadt. Um 16.30 Uhr startet heute der "Rainbow Walk & Women's March" am Südermarkt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 08:30 Uhr

94 Millionen für deutsch-dänische Projekte

Das deutsch-dänische Förderprogramm "Interreg" hat von der EU rund 94 Millionen Euro für die kommenden fünf Jahre erhalten. Mit dem Geld sollen unter anderem Kooperationsprojekte im nördlichen Schleswig-Holstein sowie in den Regionen Seeland und Süddänemark umgesetzt werden, so das Interreg-Sekretariat. Die ersten Projektanträge können nach den Sommerferien eingereicht werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 16.5.): Der Kreis Nordfriesland hat laut Landesmeldestelle eine Sieben-Tage-Inzidenz von 796,9. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt der Wert bei 611,4 und im Stadtgebiet von Flensburg bei 659,4. Die landesweite Inzidenz steht bei 615,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 08:30 Uhr

