Asklepios eröffnet neues Zentrallager

In Bad Oldesloe eröffnen die Asklepios Kliniken heute ein neues Zentrallager. Nach eigenen Aussagen ist es das bundesweit größte und modernste im Gesundheitsbereich. 40 Millionen Euro hat Asklepios in Gebäude und Technik investiert. Mit diesem großen Lager will die Klinikgruppe jetzt mehr Versorgungssicherheit erreichen, so ein Sprecher. Bis zu 3.000 Produkte werden da künftig gelagert. Verbände, Spritzen und Schutzkleidung wie Masken und Kittel. Aber auch Papier und Druckerpatronen - also alles, was im Klinikalltag benötigt wird. Seit einigen Wochen werden aus Bad Oldesloe bereits erste Krankenhäuser beliefert. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2022 8:30 Uhr

Busstreiks gehen nach den Herbstferien weiter

Ab Montag geht der Streik im privaten Busgewerbe weiter. Und auch Schulbusse sind betroffen. Bei vielen Eltern sorgt das für Unmut, so Elternvertreter Ingo Dwinger aus dem Kreis Segeberg. "Genau die Woche nach den Herbstferien, wo es eigentlich wieder in den Alltag geht." Trotz generellem Verständnis für einen Streik wünsche er sich von der Gewerkschaft ver.di mehr Augenmaß für den Zeitpunkt. Eltern müssten nun wieder Fahrgemeinschaften organisieren, im schlimmsten Fall könnten Schüler gar nicht zur Schule kommen. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2022 8:30 Uhr

Vermisste im Sachsenwald gefunden

Tagelang hatten Einsatzkräfte im Sachsenwald nach ihr gesucht, gestern nun hat ein Jäger die vermisste 74-Jährige aus Bargteheide lebend gefunden. Nur wenige Kilometer vom Bismarck-Mausoleum in Aumühle entfernt, wo die demenzkranke Frau am vergangenen Samstag bei einem Ausflug mit ihrem Mann plötzlich verschwunden war. Laut Polizei war die Frau stark unterkühlt und nicht ansprechbar. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2022 8:30 Uhr

