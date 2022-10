Stand: 20.10.2022 09:49 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Steuergeldverschwendung auch in Südholstein

Im aktuellen Schwarzbuch, das der Bund der Steuerzahler am Mittwoch veröffentlicht hat, stehen auch Fälle aus Südholstein. In Elmshorn geht es um einen neuen Fahrradstellplatz, der am neuen Rathaus entstehen soll. Da steht aktuell noch ein altes Gebäude, das die Stadt für viel Geld erhalten will. Laut Bund der Steuerzahler würde es viel mehr Sinn machen, es abzureißen und neuzubauen. Der Verein rechnet vor, dass nach den Plänen der Stadt das Projekt 1,5 Millionen Euro kosten soll und damit jeder Fahrradstellplatz bei rund 17.000 Euro liegt. Ein Neubau würde laut Steuerzahlerbund 222.000 Euro kosten, heißt: Jeder Stellplatz läge bei 2.500 Euro. Kritik gibt es auch an Norderstedt. Die Stadt hat demnach jedem Abschlussjahrgang der weiterführenden Schulen in der Stadt 2.000 Euro für die Abschlussfeier gezahlt - zusammengerechnet 20.000 Euro. Das Geld kam aus einem Corona-Sonderfonds für den Bereich Jugend. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2022 08:30 Uhr

Kein Klinik-Award für St. Adolfstift aus Reinbek

Das kleine Krankenhaus im Kreis Stormarn hatte sich in der Kategorie "Beste Personalgewinnung" beworben und dafür eine umfangreiche Kampagne auf die Beine gestellt. Der stellvertretende Geschäftsführer des Krankenhauses, Fabian Linke, sagte nach der Entscheidung: "So ein bisschen war die Enttäuschung da. Aber ganz ehrlich: Es haben sich 120 Kliniken aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beworben, 60 waren nominiert. Allein die Nominierung für so ein kleines Krankenhaus ist schon was Besonderes." Gewonnen hat die Kategorie laut Linke die Sana Klinik Berlin Brandenburg. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2022 08:30 Uhr

Polizei führt Spur zu Einbrecher ins Krankenhaus

Die Polizei hat am Mittwoch eine Gruppe Jugendlicher festgenommen, die in einen Aldi in Reinbek (Kreis Stormarn) eingebrochen sein sollen, beziehungsweise es versucht haben sollen. Aufgrund der Spurenlage vor Ort war für die Beamten klar, dass sich der oder die Täter verletzt haben müssen. Deshalb wurde Kontakt zum örtlichen Krankenhaus aufgenommen. Dort befand sich eine männliche Person in Behandlung, die Schnittverletzungen an der Hand und am Bein aufwies. Es handelte sich dabei um einen 22-jährigen Reinbeker. Dieser war in Begleitung von zwei Jugendlichen (16 und 17 Jahre alt) und einer 19-jährigen Frau. Wie sich schnell herausstellte, konnten die Vier in Verbindung zum Einbruch in die Aldi-Filiale gebracht werden und wurden vor Ort vorläufig festgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2022 08:30 Uhr

