Stand: 16.09.2022 10:16 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Kaum noch Platz für Ukrainer in Südholstein

Städten und Gemeinden fehlt es in Südholstein aktuell an Kapazitäten, Geflüchtete unterzubringen. Das ergab eine Recherche von NDR Schleswig-Holstein. Seit Jahresbeginn sind allein aus der Ukraine fast 40.000 Menschen nach Schleswig-Holstein gekommen, meldet das Sozialministerium. Aufrufe an Wohnungseigentümer und Vermieter in Südholstein wurden über den Sommer gestartet, doch der Rücklauf sei gering, heißt es aus den Städten. Deshalb hat Uetersen (Kreis Pinneberg) jetzt bereits wieder Wohn-Container bestellt. Rellingen (Kreis Pinneberg) mietet kurzfristig Hotelzimmer an und plant den Neubau einer Unterkunft. Und in Bargteheide (Kreis Stormarn) wurde wieder eine Turnhalle zu einer Notunterkunft umgebaut. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 08:30 Uhr

Elmshorn will Innenstadt neu gestalten - Bürgerbeteiligung erwünscht

Die Stadtverwaltung von Elmshorn will den Innenstadtbereich neu gestalten und Mobilität in der gesamten Stadt neu organisieren. Von Freitag an können sich die Elmshorner einbringen, beispielsweise mit Ideen für Radwege und Sharing-Angebote. Die Stadt will mit dem neuen Konzept bis 2035 klimaneutral werden. Die Befragung zur Gestaltung der Innenstadt läuft drei Wochen lang, die zur Mobilität noch bis Ende Oktober. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 08:30 Uhr

Busstreik ab Montag auch im Kreis Pinneberg

Ab Montag streiken in Schleswig-Holstein viele Busfahrer. Die Gewerkschaft ver.di hat dazu aufgerufen. Im Kreis Pinneberg wird laut ver.di die Kreisverkehrsgesellschaft bestreikt. Sämtliche Linien sollen am Montag und Dienstag nicht fahren. Die Gewerkschaft fordert für die Mitarbeitenden mehr Lohn und einen Inflationszuschuss. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Corona-Inzidenzen

Im Kreis Pinneberg liegt die Inzidenz bei 240,9, im Kreis Segeberg bei 251,8 und im Kreis Stormarn bei 168,7 (Stand 15.9.). Die landesweite Inzidenz liegt aktuell bei 232,4. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2022 08:30 Uhr

