Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Nah.SH kritisiert Hamburger Hauptbahnhof

Der Hamburger Hauptbahnhof bremst die Verkehrswende aus, sagt der Verkehrsverbund Nah.SH. Der Bahnhof sei zu klein. Unter der halben Million Menschen, die täglich dort umsteigen, sind auch viele aus Südholstein. Wegen zu wenigen Gleisen sei eine bessere Taktung der Regionalzüge nicht möglich, kritisiert der Verbund. Seit Jahren fordern Pendler-Initiativen mehr Gleise im Kreis Pinneberg. Eine langfristige Lösung könnte laut Nah.SH ein neuer Tunnel für S-Bahnen in Richtung Dammtor und Altona sein. Außerdem fordert der Fahrgastverband Pro Bahn eine Optimierung der Signaltechnik. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2022 08:30 Uhr

DFP Pokal der Frauen: Henstedt-Ulzburg ausgeschieden

Die Fußball-Frauen des SV Henstedt-Ulzburg sind am Sonntag aus dem DFB Pokal ausgeschieden. Die Elf von Trainer Christian Jürss musste sich im Heimstadion gegen die Mannschaft von Werder Bremen mit 0:3 geschlagen geben. Damit ist für die Spielerinnen aus Schleswig-Holstein in diesem Jahr schon in der zweiten Runde des Pokals Schluss, im vergangenen Jahr hatten sie es bis ins Viertelfinale geschafft. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2022 08:30 Uhr

Segeberger Landstraße: Sanierung zwischen Mönkhagen und Stockelsdorf

Ab Montag gibt es umfangreiche Bauarbeiten auf der Segeberger Landstraße zwischen Mönkhagen im Kreis Stormarn und Stockelsdorf in Ostholstein. Die Fahrbahndecke muss erneuert werden, heißt es vom zuständigen Landesamt für Straßenbau. Die Arbeiten an der Segeberger Landesstraße sollen bis Ende Oktober dauern, die Straße wird bis dahin gesperrt. Auch der Busverkehr ist betroffen. Eine Umleitung ist über Krumbeck und Dissau eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2022 08:30 Uhr

Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

