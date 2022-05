Stand: 03.05.2022 11:04 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Verschärfte Hunde-Kontrollen in Elmshorn

Die Stadt Elmshorn (Kreis Pinneberg) reagiert auf eine steigende Zahl an Verstößen von Hundebesitzern. Laut Verwaltung sollen deshalb wieder mehr Kontrollen in der Stadt durchgeführt werden. Mitarbeitende des Ordnungsamtes hatten in den vergangenen Wochen festgestellt, das Hunde nicht angeleint und ohne Steuermarke unterwegs waren. Auch die Kot-Entsorgung der Tiere soll kontrolliert werden. Hundehalter müssen bei Verstößen in Elmshorn mit Bußgeldern zwischen 30 und 500 Euro rechnen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.05.2022 08:30 Uhr

Gestiegenes Arbeitsaufkommen bei der Ausländerbehörde

Die Ausländerbehörde des Kreises Pinneberg betreut rund doppelt so viele Menschen wie vor zehn Jahren. Aktuell sind es 42.500 Menschen, so eine Verwaltungssprecherin. Wegen der gestiegenen Anforderungen soll das 34-köpfige Team nun verstärkt werden. Etwa 2.800 Menschen aus der Ukraine meldeten sich bereits beim Kreis, rund 800 von ihnen sind registriert. Wegen der Sprachbarrieren dauern erklärende Erstgespräche oft 20 bis 30 Minuten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.05.2022 08:30 Uhr

Leicht steigende Mitgliederzahlen in Sportvereinen

Laut dem Präsidenten des Landessportverbandes steigt die Zahl der Mitglieder in Sportvereinen wieder leicht an. Der Elmshorner MTV, der drittgrößte Sportverein des Landes, schaut noch zurückhaltend auf diese Zahlen. Uwe Altemeier, Vize-Vorstand des EMTV erklärt, dass besonders Kinder und Jugendliche zurückkommen. Jedoch würden dem Großsportverein die Erwachsenen zwischen 40 und 60 Jahren Sorgen bereiten, da es gerade diese Personengruppe ermögliche, dass beim EMTV zu reduzierten Beiträgen Jugendsport betrieben werden könne. Dort fehlten noch 500 Mitglieder, was für einen Großsportverein ein riesiges Loch in der Kasse bei vollen Kosten bedeute. Unklar ist nach Altemeiers Angaben auch noch, welche Auswirkungen die gestiegenen Energiekosten langfristig für den Verein haben werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.05.2022 08:30 Uhr

Corona-Update für die Region

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Stormarn meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 851,9, der Kreis Segeberg einen Wert von 798,2 und im Kreis Pinneberg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 646,5. Die landesweite Inzidenz liegt bei 884,9. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.05.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.05.2022 | 08:30 Uhr