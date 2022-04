Stand: 20.04.2022 10:27 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Reparaturarbeiten auf B404

Auf der B404 im Kreis Stormarn laufen zwischen Kuddewörde und Großensee seit etwa 7 Uhr Bauarbeiten. Die Fahrbahn muss nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr nach einem Unfall repariert werden. Ostersonnabend waren bei Trittau mehrere Autos zusammengestoßen und fingen Feuer. Die Flammen haben die Fahrbahn so sehr beschädigt, dass sie nun repariert werden muss, so der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr. Die Sperrung soll voraussichtlich bis 16 Uhr andauern. Bei dem Unfall wurden nach Angaben der Polizei acht Menschen verletzt. Ein 37-Jähriger war in Richtung Schwarzenbek unterwegs, geriet in den Gegenverkehr und stieß mit zwei Autos zusammen. Der mutmaßliche Unfallverursacher und seine vierjährige Tochter wurden lebensgefährlich verletzt. Die Staatsanwaltschaft Lübeck ermittelt noch zur genauen Unfallursache. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.04.2022 08:30

Prozessauftakt in Itzehoe

Wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ist ein Prozess vor dem Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) gestartet. Laut Staatsanwaltschaft hatten die Angeklagten Polizisten angegriffen, als diese in ihre Wohnung in Elmshorn (Kreis Pinneberg) wollten. Die Angeklagten sollen sich zuvor gestritten und wohl auch geschlagen haben. Als die Beamten dazu kamen, griffen sie diese offenbar an und beleidigten sie. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.04.2022 08:30

A21 voll gesperrt

Kurzzeitige Vollsperrung auf der A21: Von 10 Uhr bis 14 Uhr wird wie auch schon am Vortag die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Bad Oldesloe-Nord und Bad Segeberg-Süd voll gesperrt. Der Grund sind laut Autobahn GmbH dringende Markierungsarbeiten. Richtung Kiel und Bargteheide soll unter anderem über die B432 ausgewichen werden, Umleitungen sind eingerichtet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.04.2022 08:00

AKN: Freie Fahrt zwischen Neumünster-Hauptbahnhof und Neumünster-Süd

Die AKN-Linie 1 fährt nach Unternehmensangaben wieder normal zwischen Neumünster-Hauptbahnhof und Neumünster-Süd. Gestern hatte eine defekte Lok die Gleise blockiert. Sie wurde inzwischen abgeschleppt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.04.2022 08:30

Tennis: Korpatsch in Stuttgart weiter

Tennisspielerin Tamara Korpatsch hat sich am Dienstag in der ersten Runde des WTA-Turniers in Stuttgart gegen die Italienerin Camila Giorgi durchgesetzt. Die 26-Jährige hat als Jugendliche mehrere Jahre in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) trainiert. Im Achtelfinale tritt sie morgen entweder gegen Storm Sanders aus Australien oder Emma Raducanu aus Großbritannien an. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.04.2022 08:30

Corona-Update für die Region

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Segeberg meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 664,4 der Kreis Stormarn einen Wert von 708,2 und im Kreis Pinneberg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 678,7. Die landesweite Inzidenz liegt bei 851,3. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.04.2022 08:30 Uhr

