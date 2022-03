Stand: 24.03.2022 10:05 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Bahnstrecke Elmshorn - Pinneberg: Buchholz kündigt halbe Million Euro an

Die Bahnstrecke zwischen Elmshorn und Pinneberg soll ausgebaut werden. Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) präferiert die Ausbau-Variante mit vier Fernverkehrs-Gleisen für den Knotenpunkt Elmshorn: "Das ist das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie und um in diese Richtung auch rasch voranzukommen, sind wir bereit, als Land die Mehrkosten vorerst selbst zu schultern", sagte Buchholz am Mittwoch bei einer Bürger-Informationsveranstaltung in Tornesch (Kreis Pinneberg). Es geht zunächst um eine halbe Million Euro. Für den Ausbau zwischen Elmshorn und Pinneberg gibt es verschiedene Varianten: eine zweigleisige S-Bahn oder eine viergleisige Fernbahn. Auf den S-Bahn-Gleisen könnten keine weiteren Fernzüge fahren. Das Bundesverkehrsministerium, das den Ausbau mitfinanziert, bevorzugt aktuell die S-Bahn-Variante. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.03.2022 19:30 Uhr

Südholstein: Mehr Flieger nach Streik gestern

Nach dem gestrigen Streik am Hamburger Flughafen werden im Laufe des Tages zehn zusätzliche Maschinen starten, erklärte eine Sprecherin des Flughafens. Da über 100 Starts und Landungen geplant sind, werden auch deutlich mehr Fluggäste erwartet. Das könnte zu längeren Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen führen. Für Donnerstag ist die nächste Verhandlungsrunde im Tarifstreit von ver.di und den Luftsicherheitsunternehmen in Deutschland angesetzt. Die Gewerkschaft fordert einen Euro mehr Lohn pro Stunde für das Sicherheitspersonal. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.03.2022 08:30 Uhr

Elsmhorn: Wieder Unterricht nach Gas-Vorfall gestern

An der Boje-C.-Steffen-Gemeinschaftsschule in Elmshorn (Kreis Pinneberg) wird am Mittwoch wieder normal unterrichtet. Am Dienstag war in einer Mädchentoilette ein bisher unbekanntes Gas freigesetzt worden, sechs Schülerinnen und Schüler mussten danach mit Atemwegsbeschwerden ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Wer hinter dem Vorfall steckt, ist bisher unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.03.2022 08:30 Uhr

