Tornesch: Hoffnung auf Planungsdetails zum 3. und 4. Gleis

In Tornesch (Kreis Pinneberg) werden am Abend Politiker und Vertreter der Bürgerinitiative Starke Schiene zu einer Diskussionsrunde zum dritten und vierten Gleis erwartet. Seit 15 Jahren fordert die Initiative unter anderem eine engere Taktung zwischen Elmshorn und Hamburg. Und dafür braucht es mehr Gleise. Der Sprecher der Bürgerinitiative, Erhard Wasmann, sieht die Notwendigkeit dafür: "Tornesch und Uetersen liegen nah beieinander. Das sind 30.000 Menschen. Bisher kann man von Tornesch in der Hauptverkehrszeit mehr oder weniger nur im Stehen nach Hamburg kommen." Die Bürgerinitiative erhofft sich von Verkehrsminister Bernd Buchholz mehr Einzelheiten zum Baustart und der Finanzierung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.03.2022 08:30 Uhr

Südholstein: Mehr Flieger nach Streik gestern

Nach dem gestrigen Streik am Hamburger Flughafen werden im Laufe des Tages zehn zusätzliche Maschinen starten, erklärte eine Sprecherin des Flughafens. Da über 100 Starts und Landungen geplant sind, werden auch deutlich mehr Fluggäste erwartet. Das könnte zu längeren Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen führen. Für morgen ist die nächste Verhandlungsrunde im Tarifstreit von ver.di und den Luftsicherheitsunternehmen in Deutschland angesetzt. Die Gewerkschaft fordert einen Euro mehr Lohn pro Stunde für das Sicherheitspersonal. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.03.2022 08:30 Uhr

Elsmhorn: Wieder Unterricht nach Gas-Vorfall gestern

An der Boje -C Steffen Gemeinschaftsschule in Elmshorn wird heute wieder normal unterrichtet. Gestern war in einer Mädchentoilette ein bisher unbekanntes Gas freigesetzt worden, sechs Schülerinnen und Schüler mussten danach mit Atemwegsbeschwerden ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Wer hinter dem Vorfall steckt, ist bisher unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.03.2022 08:30 Uhr

