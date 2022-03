Stand: 14.03.2022 14:00 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Aufruf der Gemeinden: Privater Wohnraum für Geflüchtete

Die Städte und Gemeinden in Südholstein stellen sich auf viele Menschen aus der Ukraine ein, immer mehr Unterkünfte für Geflüchtete werden aufgebaut. Aber auch Wohnungen und Zimmer von Bürgern und Bürgerinnen seien wichtig, teilten die Kreise mit. In der Stadt Ahrensburg sind beispielsweise 35 Geflüchtete privat untergebracht. All diese Anstrengungen seien nötig, sagt der Landrat des Kreises Segeberg, Jan Peter Schröder. In seinem Kreis befindet sich die zentrale Landesunterkunft für Geflüchtete. Allein im Kreis Segeberg werden in der nächsten Zeit mehr als 1.300 Menschen aus der Ukraine erwartet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.03.2022 08:30 Uhr

Demo: Autokorso gegen hohe Spritpreise

Die Folgen des Krieges sind auch an den Tankstellen durch hohe Spritpreise abzulesen. Dagegen hatten am Wochenende rund 500 Autofahrer im Kreis Pinneberg und in Hamburg demonstriert - mit einem Autokorso über 35 Kilometer. Laut einem Sprecher des Hamburger Lagezentrums kam es dadurch zu Verkehrsbehinderungen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.03.2022 08:30 Uhr

Feuer in Norderstedt

In der Nacht wurde eine Gewerbe-Halle in Norderstedt durch einen Brand zerstört. Nach Angaben der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass die Flammen auf ein angrenzendes Gebäude übersprangen. Rund 80 Einsatzkräfte waren bis etwa 4 Uhr im Einsatz. Verletzt wurde niemand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.03.2022 08:30 Uhr

Ausfall von DAB+ in Südholstein

NDR 1 Welle Nord war von 10 bis 13 Uhr im Raum Bad Segeberg nicht über DAB Plus zu hören. Der Grund: Arbeiten an der Antenne. In dieser Zeit konnten die Sendungen nur Online gehört werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.03.2022 08:30 Uhr

