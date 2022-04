Stand: 29.04.2022 10:04 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Drei Tote bei schwerem Verkehrsunfall auf B76

Auf der B76 sind am frühen Morgen bei einem Verkehrsunfall in Höhe Stawedder (Kreis Ostholstein) drei Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde laut Polizei schwer verletzt. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die B76 war am frühen Morgen in diesem Bereich für den Verkehr komplett gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 11:00 Uhr

Urteil im Prozess um getötete Frau in Ahrensburg erwartet

Im Lübecker Prozess um den gewaltsamen Tod in einer Flüchtlingsunterkunft wird heute das Urteil erwartet. Der 39 Jahre alte Angeklagte aus Afghanistan hatte im Prozess bereits gestanden, dass er seine Ehefrau in einer Wohnung in der Ahrensburger Flüchtlingsunterkunft im Kreis Stormarn erstochen habe. Er sei betrunken gewesen und habe sich von seiner Frau provoziert gefühlt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte seiner Frau kein freies Leben zugestehen wollte. Sie fordert eine lebenslange Haftstrafe. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 08:30 Uhr

Geldautomat in Dassendorf gesprengt

In Dassendorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) haben Unbekannte am frühen Morgen einen Geldautomaten gesprengt. Laut Polizei kam es gegen 4.45 Uhr zu einer Explosion in der Kreissparkasse. Ob die Täter Geld erbeutet haben, ist noch unklar. Sie konnten flüchten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 08:30 Uhr

58.000 Euro für Flüchtlingshilfe

Im März hatte das Lübecker Johanneum einen Spendenlauf für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine organisiert. Nun ist die gesammelte Summe an das Deutsche Rote Kreuz übergeben worden. Insgesamt 58.000 Euro kamen bei der Aktion zusammen. Das DRK Lübeck versorgt Geflüchtete aktuell in mehreren Notunterkünften und betreibt gemeinsam mit der Johanniter Unfallhilfe die Gemeinschaftsunterkunft in Travemünde, wo auch Menschen aus der Ukraine untergekommen sind. Das Geld soll nun für neue Projekte eingesetzt werden, unter anderem für eine Hausaufgabenhilfe und digitale Ausstattung. Einen ähnlichen Spendenlauf hatte auch die Thomas Mann Schule in Lübeck organisiert. Dabei kamen insgesamt 40.000 Euro zusammen, die an die Aktion "Deutschland hilft" weitergegeben werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 08:30 Uhr

Neue Messe startet in Lübeck

In Lübeck laufen gerade die letzten Vorbereitungen für die Messe GO.GRØØN in der Musik- und Kongresshalle. Mehr als 60 Aussteller sind dabei, zum Beispiel ein Start-Up aus Kiel, das Fahrräder aus Bambus herstellt. Auch der Lübecker Stadtwald erklärt, wie aus seiner Sicht nachhaltige Forstwirtschaft aussieht. Gesa Lüdeke von der Musik- und Kongresshalle erklärt: "Es ist ein neues Messeformat, dass zu einer regelmäßig stattfindenden Leitmesse in Schleswig-Holstein ausgebaut und dann alle zwei Jahre durchgeführt werden soll." | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 1.084,6. Der Kreis Herzogtum Lauenburg meldet 676,4, Ostholstein 1.535,1. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.030,9. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2022 08:30 Uhr

