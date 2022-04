Stand: 22.04.2022 08:55 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

20.000 Euro Schaden nach Feuer

Auf dem Campingplatz Blank-Eck in Gremersdorf (Kreis Ostholstein) ist gestern am späten Nachmittag ein Feuer ausgebrochen. Laut Leitstelle ist dabei ein Wohnwagen komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr war mit etwa 30 Kräften im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 20.000 Euro. Die Brandursache ist noch unbekannt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2022 08:30

Ruf nach A21-Querung wird lauter

Die Industrie- und Handelskammern Lübeck, Hamburg und Lüneburg-Wolfsburg haben den umgehenden Start der Planungen für die A21 über die Elbe gefordert. Die Brückensperrung in Geesthacht sei eine Hiobsbotschaft für die regionale Wirtschaft und für den überregionalen Güterverkehr, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der drei Kammern.Die Umwege würden die Ausweichrouten rund um Hamburg belasten sowie die Unternehmen Zeit und Geld kosten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2022 08:30

Ahrtal-Kinder zu Besuch in Lübeck

Das Deutsche Rote Kreuz in Lübeck hat Flutopfer-Kinder aus dem Ahrtal in der Hansestadt zu Gast. Noch bis Sonntag nehmen die 10 -15-jährigen eine Auszeit der Katastrophe und sollen auf andere Gedanken kommen. Dafür hat das DRK ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Zum Beispiel ging es bereits in den Hansapark nach Sierksdorf. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2022 08:30

IHK gibt Antwort auf fehlende Fachkräfte

Trotz der Pandemie hat sich der Fachkräftemangel in den vergangenen Jahren weiter verschärft. Weiterbildung sei eine gute Antwort auf die Herausforderungen in der Arbeitswelt, heißt es von der IHK zu Lübeck. In den vergangenen 15 Monaten haben demnach mehr als 260 Frauen und Männer ihre Aufstiegsfortbildungen erfolgreich bei der IHK abgeschlossen. Diese wird heute mit einer Meisterfeier geehrt - die Betriebswirte und Meister bekommen am Nachmittag ihre Urkunden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 1278,2. Im Kreis Herzogtum Lauenburg liegt sie bei 594,5. Ostholstein meldet 879,0. Die landesweite Inzidenz liegt bei 982,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2022 08:30

