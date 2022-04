Stand: 20.04.2022 09:56 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Nach tödlichen Unfall: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) ist eine Fußgängerin im Krankenhaus gestorben. Sie erlag ihren Verletzungen. Die 71-Jährige wollte laut Polizei am Gründonnerstag kurz nach 16 Uhr die Auguststraße überqueren. An dieser Stelle gibt es zwar eine Ampel, die hatte die Seniorin aber nach ersten Ermittlungen nicht betätigt. Als die Frau über die Straße ging, kam ein Motorradfahrer angefahren. Er konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit der Fußgängerin zusammen. Der Biker stürzte, blieb aber unverletzt. Die Frau kam dagegen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus und verstarb zwei Tage nach dem Unfall. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.04.2022 08:30

A1 wird teilgesperrt

Autofahrer auf der A1 in Ostholstein müssen sich erneut auf Staus einstellen. Nachdem der Abschnitt zwischen Pansdorf und Neustadt erneuert wurde, ist jetzt die gegenüberliegende Seite Richtung Süden dran. Wie die Lübecker Nachrichten berichten, wird die Baustelle schon kommenden Monat eingerichtet. Nach Angaben der Autobahn GmbH soll es dann zwei Fahrspuren in Richtung Fehmarn und eine Spur Richtung Lübeck geben. Außerdem soll die Anschlussstelle Eutin nach Süden von Juli bis August gesperrt werden und von September bis November die Anschlussstelle Scharbeutz - ebenfalls Richtung Süden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.04.2022 08:30

Musikhochschule Lübeck sucht neuen Leiter

Nach gut acht Jahren muss sich die Musikhochschule Lübeck (MHL) einen neuen Leiter suchen: Präsident Rico Gubler gehe zurück in die Schweiz, teilte die MHL mit. Der gelernte Jurist, Saxophonist und Komponist werde noch bis Ende Juli Präsident bleiben. Danach wechsle der 50-Jährige an die Hochschule der Künste in Bern. Die Musikhochschule in der Hansestadt ist die einzige Musikhochschule in Schleswig-Holstein. Hier studieren 450 angehende Musikerinnen und Musiker, Komponisten und Lehrkräfte aus mehr als 40 Ländern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 1.075,8. Im Kreis Herzogtum Lauenburg liegt sie bei 559,4. Ostholstein meldet 1.088,9. Die landesweite Inzidenz liegt bei 851,3. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.04.2022 08:30

