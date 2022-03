Stand: 23.03.2022 10:06 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Brutaler Raubüberfall in Lübeck-Moisling

In Lübeck-Moisling ist am Freitagabend ein 33-Jähriger an einem Kleingartengelände brutal ausgeraubt worden. Der Mann musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, wie die Polizei heute mitgeteilt hat. Das Opfer hatte gegen 19.30 Uhr alleine im Eingangsbereich eines Kleingartenvereins gestanden, als er von zwei Männern angesprochen wurde. Plötzlich sollen sie dann auf ihn eingeschlagen haben. Dann raubten sie sein Portemonnaie, sein Handy und mehrere Schlüssel. Die Täter liefen anschließend davon. Die Polizei sucht nun Zeugen. Die Täter sollen ein südländisches Aussehen haben, zwischen 20 und 25 Jahre alt sein, einer von ihnen war 1,80 Meter groß, trug einen schwarzen, gestutzten Vollbart und eine schwarze Weste. Den anderen Täter konnte das Opfer nicht näher beschreiben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.03.2022 08:30 Uhr

Täter nach Diebstahl gefasst

Ein 51-jähriger Mann soll gestern in einem Kiosk im Hansering eine Sonnenbrille und ein neues Portemonnaie aus der Auslage gestohlen haben. Kurze Zeit später entdeckte die alarmierte Polizei den Mann auf einem Sportplatz in der Nähe und nahm ihn vorläufig fest. Aus dem "vorläufig" wurde aber ein "endgültig", da die Staatsanwaltschaft Schwerin ihn zur Festnahme ausgeschrieben hatte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.03.2022 08:30 Uhr

VfB Lübeck Vertragsverlängerung für Mirko Boland

Mittelfeldspieler Mirko Boland hat gestern seinen Vertrag beim VfB Lübeck für zwei weitere Jahre verlängert. Ursprünglich wäre der Vertrag am Saisonende ausgelaufen, aber der Verein und der Routinier einigten sich auf eine Verlängerung bis zum 30. Juni 2024. Boland war 2020 vom australischen Verein Adelaide United nach Lübeck gewechselt und lief seitdem 62 Mal für den VfB auf. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.03.2022 08:30 Uhr

