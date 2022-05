Stand: 03.05.2022 10:15 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Start der Freibadsaison

1,6 Millionen Liter Wasser sind in den letzten Tagen in das große Becken des Schwimmbads in Bredstedt (Kreis Nordfriesland) gelaufen. Nun startet das Erlebnisbad in seine 50. Jubiläumssaison. Laut Schwimmmeister Bernd Ingwersen, der seit mehr als 22 Jahren in Bredstedt am Beckenrand steht, ist es insbesondere zwischen Nord- und Ostsee wichtig, dass Kinder und Jugendliche das Schwimmen erlernen. Edgar Techow, stellvertretender Bürgermeister Bredstedts rechnet mit hohen Besucherzahlen für diesen Sommer. Das Schwimmbad sei ein unverzichtbarer Ort in der Region. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Nordfriesland verzeichnet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.087,7. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 820,1 und im Stadtgebiet von Flensburg bei 880,6. Die landesweite Inzidenz steht bei 884,9. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.05.2022 08:30 Uhr

