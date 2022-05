Stand: 02.05.2022 09:43 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Aus für Notunterkunft in Fördehalle?

Rund 120 Menschen aus der Ukraine sind derzeit in der Flensburger Fördehalle untergekommen. Doch möglicherweise sind sie dort nicht mehr lange. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) hat im Landtag angekündigt, die Kommunen von der Erstunterbringung zu entlasten - Stichtag ist der 9. Mai. Der Grund: In den Landesunterkünften sei ausreichend Platz. Das Innenministerium kündigte an, über alle Details mit den Kommunen zu sprechen. Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) sieht hierfür auch Bedarf: So hat die Stadt gerade erst die Bewirtschaftung der Halle mit dem DRK vertraglich geregelt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 08:30 Uhr

Kreis Nordfriesland verkleinert Vogelgrippe-Schutzbereich

Der Kreis Nordfriesland verkleinert seine Risikogebiete für die Vogelgrippe: Geflügel muss jetzt nur noch in einem Streifen einen Kilometer entlang der Küsten und rund um größere Wasserflächen aufgestallt werden. Bisher waren es drei Kilometer. Laut Veterinäramt liegt der letzte Fund eines erkrankten Vogels außerhalb dieses Kilometer-Bereichs mehr als einen Monat zurück. Die Fallzahlen sind insgesamt deutlich gesunken. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 08:30 Uhr

Wikingermarkt in Ribe

Eine Woche lang nehmen ab jetzt rund 500 Wikinger-Darsteller die dänische Stadt Ribe in Beschlag: Reitvorführungen, Gauklershows und Kämpfe sind rund um das Freilichtmuseum Vikinge Center geplant. Dazu bauen sich Handwerker, Händler und Musiker auf. Der Eintritt für Erwachsene kostet 18 Euro. Ribe war zur Wikingerzeit ein wichtiger Handelsplatz und gilt als älteste bestehende Stadt Dänemarks. Hier soll auch die erste Kirche in Skandinavien gebaut worden sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 08:30 Uhr

Wagner im Mittelpunkt der Sinfoniekonzerte

Der Komponist Richard Wagner steht in der kommenden Spielzeit im Mittelpunkt der Konzerte des Landessinfonieorchesters: In drei der sechs Programme sind Stücke von ihm zu hören: die Outvertüre aus Rienzi, sowie die Vorspiele der Meistersänger und die Oper Tristan und Isolde. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Dieaktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Nordfriesland verzeichnet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.271,9. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 832 und im Stadtgebiet von Flensburg bei 882,9. Die landesweite Inzidenz steht bei 932,9. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

