Führerscheinloser Fahrer in Flensburg gestoppt

Der 24-Jährige war nach Polizeiangaben mit 144 Stundenkilometern statt der erlaubten 60 km/h unterwegs. Die Beamten verfolgten den Mann und stoppten das Fahrzeug wenig später auf Höhe des Kraftfahrt-Bundesamtes. Der Fahrer besaß keinen gültigen Führerschein, ihm wird zudem vorgeworfen, alleine ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen gefahren zu sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.03.2022 09:30 Uhr

Altes Löschfahrzeug in Brasilien wiedergefunden

Das alte Löschfahrzeug "TLF 16" der freiwilligen Feuerwehr in Janneby im Kreis Schleswig-Flensburg ist in Brasilien aufgetaucht. Durch Zufall hat eine Feuerwehrkameradin aus Janneby das mehr als 50 Jahre alte Einsatzfahrzeug über Facebook im Militärmuseum in Panambi in Brasilien wiederentdeckt. Gemeindewehrführer Ralf Peter Timmsen ist noch immer baff: "Wir sind echt froh, dass dieses Fahrzeug noch Bestand hat. Auch wenn es jetzt in einem Museum steht. Das war ein Fahrzeug, das hier im Amt für viel Aufsehen gesorgt hat, weil es ein wasserführendes Fahrzeug war, mit einem 2.400 Liter-Tank. So etwas hat es damals hier in der Region gar nicht gegeben." Nach 15 Jahren in Janneby wurde das Löschfahrzeug dann kurz vor der Jahrtausendwende vom Bund nach Brasilien verschenkt. Doch der Kontakt brach ab. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.03.2022 08:30 Uhr

Dänemark: Testpflicht nach Einreise aufgehoben

Dänemark hat die Testpflicht aufhoben. In der Nacht zu Dienstag wurde damit die letzte verbliebene Corona-Einreisebeschränkung in das Nachbarland gestrichen. Bislang mussten sich Ungeimpfte und Nicht-Genesene, die nicht aus der EU kommen, spätestens 24 Stunden nach der Einreise testen lassen. Die Corona-Zahlen sind in Dänemark stark gesunken - allerdings wird auch deutlich weniger getestet als zuvor. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei unseren dänischen Nachbarn lag zeitweise jenseits der 5.000er-Marke. Aktuell liegt sie bei 616. In Schleswig-Holstein ist die Inzidenz mit einem Wert von 1.490,3 mehr als doppelt so hoch. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2022 16:30 Uhr

Fähren-Fahrplan zwischen Sylt und Röm erweitert

Die Reederei FRS Syltfähre hat zum Saisonstart den Fahrplan erweitert und setzt ab sofort wieder zwei Fähren ein. Die Schiffe "SyltExpress" und "RömöExpress" pendeln demnach von früh morgens bis in die Abendstunden zwischen Havneby auf der dänischen Insel Röm und List auf Sylt, teilte das Unternehmen mit. Damit gibt es je Hafen wieder stündliche Abfahrten. Die erste Fähre startet in Havneby von Montag bis Samstag um 5.15 Uhr und sonntags um 6.45 Uhr. Die letzte Fähre verlässt Sylt um 19.25 Uhr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2022 16:30 Uhr

Polizei sucht Reifenstecher auf Föhr

Unbekannte haben laut Polizei in der Nacht auf Montag in Wyk auf Föhr (Kreis Nordfriesland) an insgesamt 15 Autos die Reifen zerstochen. Demnach waren am Fähranleger sieben, auf dem Parkplatz des Wellenbads sechs und am Rathausplatz zwei Pkw betroffen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2022 16:30 Uhr

Corona: Lage in den Krankenhäusern weiterhin angespannt

Weil sich zahlreiche Mitarbeiter mit Corona infiziert haben oder sich in Isolation befinden, ist die Personallage sowohl im St. Franziskus-Krankenhaus, als auch in der Diako in Flensburg kritisch. Deshalb haben sich beide Kliniken dazu entschlossen, planbare Operationen zu verschieben. Im Klinikum Nordfriesland ist die Leitung diesen Schritt bereits vor einigen Wochen gegangen. Dort gilt in den Kliniken Husum, Niebüll und Föhr-Amrum noch immer ein Besucherstopp. In Flensburg und Schleswig dürfen Angehörige zu Besuch kommen, es gilt 2G-Plus und eine FFP2-Maskenpflicht. Im Helios Klinikum in Schleswig wird aktuell eine Person mit Covid auf der Intensivstation behandelt, 16 Patienten liegen auf der Normalstation. Im St. Franziskus Hospital in Flensburg werden 35 Patienten wegen Covid-19 behandelt, zwei davon auf der Intensivstation. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenzen regional

In der Stadt Flensburg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesmeldestelle bei einem Wert von 1.393,2, im Kreis Schleswig-Flensburg bei 1.662 und im Kreis Nordfriesland bei 1.976,1. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.03.2022 08:30 Uhr

