Dänischer Integrationsminister in Flensburg

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) trifft heute den dänischen Integrationsminister Mattias Tesfaye zu einem Gespräch im dänischen Generalkonsulat in Flensburg. Nach Angaben der Staatskanzlei soll es in dem Gespräch um die Situation der ukrainischen Flüchtlinge an der deutsch-dänischen Grenze gehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.03.2022 08:30 Uhr

Harrisleer Schüler packen Ranzen für ukrainische Kinder

Schülerinnen und Schüler der Zentralschule in Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) haben am Wochenende 50 Ranzen für Flüchtlingskinder gepackt. Zuvor hatten sie - unter anderem in den sozialen Netzwerken - um gebrauchte und neue Stifte, Federmäppchen und vieles mehr gebeten. "Wir haben mit einer kleinen Idee angefangen und das ist jetzt positiv eskaliert. Ich bin wirklich sprachlos, wie viel Hilfsbereitschaft da ist", sagt Lehrer Jan Dreier. Über ein Patensystem wurden nochmal zehn Euro pro Schulranzen an Spenden eingenommen. Ein Teil des Geldes ging bereits an eine Hilfsorganisation im Kriegsgebiet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.03.2022 08:30 Uhr

Nachtflüge aus Jagel starten

Das taktische Luftwaffengeschwader 51 "Immelmann" in Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) startet heute in den Nachtflugbetrieb. Nach Angaben der Luftwaffe werden noch bis Donnerstag Tornado-Übungsflüge zwischen 13.00 und 21.00 Uhr stattfinden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.03.2022 08:30 Uhr

