Geflügelpest-Überwachungszone eingerichtet

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat eine Überwachungszone zur Bekämpfung der Geflügelpest eingerichtet, nachdem die Geflügelpest vergangene Woche in einem Betrieb im Kreis Steinburg bestätigt worden war. Die Überwachungszone betrifft die Gemeinden Beldorf, Bendorf, Bornholt, Gokels, Hanerau-Hademarschen, Steenfeld und Thaden. Hier gelten besondere Regeln zum Schutz von zum Beispiel Hühnern und Gänsen. Unter anderem müssen sie vor Wild-Tieren geschützt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 08:30 Uhr

Kiel und Neumünster starten Briefwahl

In rund sechs Wochen wird in Schleswig-Holstein gewählt. In Kiel kann man seit heute und in Neumünster ab morgen Briefwahlunterlagen beantragen. Die Stadt Kiel weist drauf hin, dass diese nicht telefonisch beantragt werden können - dafür aber online, per Post oder persönlich im Rathaus. Wer persönlich vorbei kommt, kann auch direkt im Briefwahlbüro seine Stimme abgeben. In Neumünster ist das dann ab Dienstag möglich. Die Städte Kiel und Neumünster suchen außerdem beide noch Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für den Wahltag am 8.Mai. Wer mit hilft, bekommt 40 Euro Aufwandsentschädigung für die ehrenamtliche Arbeit. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 08:30 Uhr

Landesmuseen spenden Tageseinnahmen

Gelb und Blau - Am Sonntagabend leuchtete das Schloss Gottorf in den ukrainischen Landesfarben. Damit ging der Spendentag des Landesmuseen zu Ende. Die gesamten Tageseinnahmen aller Landesmuseen, also auch von Schloss Gottorf, dem Wikingermuseum Haithabu (beide Kreis Schleswig-Flensburg), dem Freilichtmuseum Molfsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) oder dem Kloster Cismar (Kreis Ostholstein), werden an ein Hilfsprojekt für ukrainische Kriegsgeflüchtete gespendet, das vom paritätischen Wohlfahrtsverband, den Sparkassen und der Investitionsbank ins Leben gerufen wurde. Mit diesen Mitteln sollen Spielangebote, Ausflüge oder Muttercafès ermöglicht werden. Ziel ist es, in den kommenden Monaten knapp drei Millionen Euro zu sammeln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenzen regional

In der Stadt Kiel liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesmeldestelle bei einem Wert von 1.636,2, in Neumünster bei 1.380,4, im Kreis Plön bei 1.369,9 und im Kreis Rendsburg-Eckernförde bei 1.919,5. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2022 08:30 Uhr

