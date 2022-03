Stand: 25.03.2022 10:31 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

"Gorch Fock" zurück in Kiel

Das Segelschulschiff "Gorch Fock" hat am Vormittag nach einer langen Ausbildungsreise in seinem Heimathafen Kiel festgemacht. Der Dreimaster legte in den vergangenen Monaten umgerechnet fast 15.000 Kilometer zurück. Seit November ist die Besatzung unter dem Kommando von Nils Brandt unterwegs. Zuvor war das Schiff jahrelang von Grund auf überholt worden. Die Kosten für die Sanierung stiegen von zunächst geplanten 10 auf 135 Millionen Euro. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2022 10:00 Uhr

Corona-Inzidenzen regional

In der Stadt Kiel liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesmeldestelle bei einem Wert von 1.865, in Neumünster bei 1.321, im Kreis Plön bei 1.599 und im Kreis Rendsburg-Eckernförde bei 2.016. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2022 08:30 Uhr

Kreis Plön wehrt sich gegen PETA-Kritik

Der Kreis Plön hat sein Vorgehen, eine Maulwurfsplage im Bereich des Plöner Schlossstadions zu beseitigen, gegen Kritik von Tierschützern verteidigt. Die Organisation PETA hatte den Verantwortlichen vorgeworfen, mit dem Aufstellen von so genannten Schlagfallen, mit denen die geschützten Tiere getötet werden, gegen das Bundesnaturschutz- und das Tierschutzgesetz zu verstoßen und Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Kiel erstattet. Vom Kreis heißt es, eine Vergrämung der Tiere und der der Einsatz von Lebendfallen seien nicht möglich und das jetzige Vorgehen mit den zuständigen Behörden - unter anderem dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume - abgestimmt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2022 08:30 Uhr

