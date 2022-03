Stand: 24.03.2022 10:14 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Ukraine: Kiel ändert Regierungsverfahren für Geflüchtete

Die Stadt Kiel stellt das Verfahren zur Registrierung von aus der Ukraine geflüchteter Menschen um. Statt wie bisher die Geflüchteten vorranging zu registrieren, die im Ankuftszentrum übernachtet haben, werden nach Angaben einer Sprecherin nun Wartemarken ausgegeben. Damit sollen Wartezeiten kürzer werden. Die bisherige Regelung hatte die Folge, dass die Geflüchteten immer häufiger in der Ankunftsstelle übernachten mussten und erst dann registriert und an Unterkünfte weitergeleitet werden konnten. Jetzt soll es für sie schneller in die Unterkünfte gehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.03.2022 08:30 Uhr

"Gorch Fock" liegt bereits vor Heikendorf

Morgen wird die runderneuerte "Gorch Fock" in ihrem Heimathafen Kiel zurück erwartet. Sie kehrt von ihrer ersten mehrmonatigen Auslandsreise zurück. Bereits seit gestern Nachmittag liegt das Segelschulschiff vor Heikendorf im Kreis Plön. Morgen um 10 Uhr soll sie offiziell im Kieler Marinehafen festmachen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.03.2022 08:30 Uhr

Neunter Prozesstag im Fall Dänischenhagen zu Ende gegangen

Im Prozess um die tödlichen Schüsse von Dänischenhagen und Kiel im Mai vergangenen Jahres hat am Mittwoch die Verteidigung des angeklagten Zahnarztes aus Westensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) das Gutachten des Sachverständigen in Frage gestellt. Dieser hatte zuvor den 48-Jährigen für schuldfähig erklärt. Die Verteidigung begründet ihre Zweifel an dieser Entscheidung damit, dass der Angeklagte seit den tödlichen Schüssen auf seine Frau, ihren Bekannten und einen weiteren Mann in Kiel an einer posttraumatischen Belastungsstörung leide. Diesen Umstand habe der Sachverständige bei der Erstellung seines Gutachtens nicht berücksichtigt, so die Verteidigung. Im Laufe des Verhandlungstages wurden vom vorsitzenden Richter unter anderem mehrere Whatsapp-Nachrichten verlesen, die sich die getöteten Ehefrau und der Angeklagte geschickt hatten. Darin wurde deutlich, dass der 48-Jährige die Trennung von seiner Frau offenbar nicht wahrhaben und akzeptieren wollte. Das Urteil in dem Prozess will das Landgericht Kiel voraussichtlich Anfang April verkünden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.03.2022 16:30 Uhr

Ankunftszentrum Kiel startet

In Kiel wurde das neue Ankunftszentrum für Geflüchtete aus der Ukraine in der Stadtgalerie offiziell eröffnet. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) hieß die Menschen willkommen und sprach davon, dass seit Kriegsbeginn geschätzt bis zu 2.000 geflüchtete Menschen aus der Ukraine nach Kiel gekommen sind. Für Sozialdezernent Gerwin Stöcken soll das Ankunftszentrum eine erste Anlaufstelle für Geflüchtete sein: "Hier gibt es erst mal was zu trinken, was zu essen. Dann werden die formalen Voraussetzungen geklärt, die Registrierung vorgenommen. Und dann werden sie von hier aus verteilt auf die Unterkünfte." | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.03.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.03.2022 | 08:30 Uhr