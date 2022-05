Stand: 03.05.2022 10:31 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Gelöschtes Maifeuer erneut entfacht

Ein altes Maifeuer hat am Montagnachmittag für einen Flächenbrand in Nutteln (Kreis Steinburg) gesorgt. Die Feuerstelle vom Sonnabend hatte sich nach Angaben des Wehrführers erneut entfacht. Nur zufällig wurde der Brand von einer Hubschrauberbesatzung aus der Luft gesehen. Sie alarmierten die Flugsicherung, die wiederum die zuständige Rettungsleitstelle informierte. Zwei Wehren aus Vaale-Nutteln und Wacken (Kreis Steinburg) löschten dann mit der Hilfe des Grundstücksbesitzers das Feuer. Laut Wehrleiter schüttete der Besitzer mit seinem Traktor Erdwälle auf und verhinderte so eine Ausbreitung des Feuers auf das benachbarte Waldstück. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.05.2022 08:30 Uhr

Lage auf Infektionsstation in Itzehoe hat sich verbessert

Auch wenn die Corona-Inzidenz in den Kreisen an der Westküste nach wie vor bei über 1.000 liegt, hat sich die Lage auf der Infektionsstation im Klinikum Itzehoe (Kreis Steinburg) nach Ostern wieder entspannt. Waren vor einem Monat noch rund 50 Patienten mit oder wegen Corona in der Klinik, so sind es nach Angaben einer Kliniksprecherin inzwischen nur noch 34 sowie zwei auf der Intensivstation. Am Westküstenklinikum in Heide (Kreis Dithmarschen) werden laut einem Kliniksprecher nach wie vor rund 30 Patientinnen und Patienten mit oder wegen Corona behandelt. Allerdings sei die Anzahl der Mitarbeitenden, die sich in Isolation befinden, nach wie vor hoch, sodass planbare Eingriffe weiterhin auf ihre Dringlichkeit hin überprüft und gegebenenfalls verschoben werden. Dies werde aber jede Woche neu bewertet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.05.2022 08:30 Uhr

Vorbereitung auf mögliche Trockenperioden

Seit dem sogenannten Dürresommer 2018 arbeiten die Experten der Wasserverbände Norderdithmarschen (Kreis Dithmarschen) und Treene (Kreis Nordfriesland) daran, für den Fall von längeren Trockenperioden gut aufgestellt zu sein. Den Reinwasserspeicher auf dem Wasserwerk in Linden will man mit 7.800 Kubikmetern so voll wie möglich halten. Um auf mehr Grundwasser zurück greifen zu können, will der Verband zudem in den kommenden Jahren zwei weitere Brunnen bauen. Dadurch soll die Belastung der einzelnen Brunnen reduziert werden. Ein Zehn-Jahres-Plan beim Wasserverband Norderdithmarschen sieht außerdem vor, das Versorgungsnetz zu erweitern, um den steigenden Bedarf in den Spitzenzeiten, also im Hochsommer, bei den Haushaltskunden, den Landwirten und den Touristen in der Region Büsum (Kreis Dithmarschen) weiterhin gleichermaßen decken zu können. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.05.2022 08:30 Uhr

Batterie-Explosion in Meldorf

Am Dienstag ist laut Rettungsleitstelle am frühen Morgen in der Druckerei "Evers Druck" in Meldorf (Kreis Dithmarschen) die Batterie eines Gabelstaplers explodiert. Dabei sind zwei Personen verletzt worden, eine von ihnen musste ins Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr war mit 60 Einsatzkräften vor Ort. Sie konnten die auslaufende Batteriesäure auffangen. Nun gilt es zu klären, warum die Batterie des Gabelstaplers explodiert ist. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz Kreis Nordfriesland bei 1.087,7, in Dithmarschen bei 1.038,6 und in Steinburg bei 1.114,7. Die landesweite Inzidenz liegt zur Zeit bei 884,9. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.05.2022 08:30 Uhr

