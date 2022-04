Stand: 25.04.2022 10:14 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Dithmarscherinnen und Eiderstedterinnen bei Damen-Boßel-EM im Mai dabei

Der schleswig-holsteinische Damenkader für die Europameisterschaft im Boßeln im Mai an der Westküste steht. Nach dem dritten Ausscheidungswettkampf am Sonntag in Sankt Peter Ording (Kreis Nordfriesland) schafften nach Angaben von Landes-Damen-Boßel-Chefin Margot Kupfer drei Dithmarscherinnen und vier Eiderstedterinnen den Einzug in die Schleswig-Holstein-Auswahl. Beste Einzelwerferin war Sandra-Wohlert aus Simonsberg (Kreis Nordfriesland) mit 148,5 Metern. Das SH-Team boßelt am Himmelfahrtswochenende gegen Damenteams aus Irland, Italien und Holland um den Europatitel. Die Boßel-Europameisterschaften der Frauen, Männer, Juniorinnen und Junioren finden in diesem Jahr in Meldorf, Kaltenhörn auf Eiderstedt sowie in Süderhastedt statt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.04.2022 08:30

Bundestagswahl 2021: SPD-Politikerin aus Itzehoe will Neuauszählung der Stimmen

Nachdem sie bei der Wahl für das Direktmandat im Bundestag im Herbst vergangenen Jahres knapp unterlag, will die SPD-Politikerin Karin Thissen aus Itzehoe (Kreis Steinburg) Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht einlegen. Zuvor hatte sie bereits Beschwerde beim Wahlprüfungsausschuss eingelegt, war aber gescheitert. "Der Wahlprüfungsausschuss lehnt die Überprüfung des Ergebnisses ab mit der Begründung, ich hätte ja nicht bewiesen, dass es ein fehlerhaftes Ergebnis ist. Ich hätte ja nur dargelegt, dass der Verdacht besteht", sagte Thissen. Sie sei der Meinung, dass die Hürden um einen möglichen Fehler festzustellen viel zu hoch seien. Die hauchdünne Mehrheit ihres Gegners Mark Helfrich von der CDU war von 70 auf nur noch 52 Stimmen nach einer ersten Wahlprüfung geschrumpft. Daraufhin hatte Thissen die Neuauszählung des gesamten betroffenen Stimmbezirks beantragt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.04.2022 08:30

B5-Brücke über NOK heute einseitig gesperrt

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr beginnt heute mit Sanierungsarbeiten auf der B5-Brücke über den Nord-Ostsee-Kanal bei Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Dazu wird die Strecke nach Angaben des Landesbetriebs einseitig gesperrt und der Verkehr mit Tempo 30 und einer Ampelschaltung über die Brücke geführt. An der Brücke wird den Angaben zufolge der Beton ausgebessert. Zudem werden die Brückengeländer erhöht sowie Leitplanken, Entwässerungsleitungen und die Brückenlager erneuert. Voraussichtlich am 11. und 12. Juni wird der Brückenüberbau für den Wechsel der Lager minimal angehoben und auf Pressen abgesetzt. In dieser Zeit ist die Brücke für LKW voll gesperrt, eine Umleitung über die B5 wird ausgeschildert. Die Arbeiten sollen bis Ende August dauern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Dithmarschen bei 1.335,1, im Kreis Nordfriesland bei 1.422,1 und der Kreis Steinburg meldet einen Wert von 779,6. Die landesweite Inzidenz liegt zur Zeit bei 1.126,4. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.04.2022 08:30

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.04.2022 | 08:30 Uhr