Persönlichkeitsstörung: Angeklagter schuldunfähig

Das Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) hat gestern in einem Totschlagsprozess einen 30-jährigen Angeklagten freigesprochen. Das Gericht ordnete eine Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Ein Sachverständiger diagnostizierte im Verlauf der Verhandlung bei dem Angeklagten eine schwere Persönlichkeitsstörung und als Folge eine Schuldunfähigkeit. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Angeklagte vor einem Jahr einen 25 Jahre alten Bekannten nach einem Streit mit einem Küchenmesser in dessen Wohnung in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) erstochen hat. Danach war er von der Brunsbütteler Kanalfähre gesprungen, vermutlich um sich das Leben zu nehmen. Fahrgäste hatten den Mann aus dem Kanal gerettet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.04.2022 08:30

Büsumer Schwimmbad zieht positive Zwischenbilanz

Gut sechs Wochen nach der Eröffnung wird das neue Büsumer Schwimmbad "Meerzeit Wellenbad & Spa" (Kreis Dithmarschen) von den Gästen gut angenommen. Tourismuschef Oliver Münch sagte NDR Schleswig-Holstein, Urlauber und Büsumer seien durchweg begeistert. Viele Gäste lobten vor allem die barrierearmen Ein- und Ausgänge sowie die Panorama-Sauna und den Whirlpool auf dem Dach. Nun seien auch die letzten Handwerker fertig geworden, so dass man ein modernes Bad inklusive Sauna aus einem Guss anbieten könne. Gemeinde und Tourismus-Service hatten das Meeres-Schwimmbad in den vergangenen zweieinhalb Jahren für mehr als 20 Millionen Euro modernisiert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.04.2022 08:30

Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf hat neue Verwaltungschefin

Der evangelische Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf in Westholstein hat nach dem Finanzskandal und dem Rücktritt von Propst Thomas Bergemann eine neue Verwaltungsleiterin. Laut einer Sprecherin des Kirchenkreises hat die Wirtschaftsinformatikerin Sabine Tischendorf aus Potsdam den seit Wochen vakanten Posten übernommen. Im März hatten unabhängige Wirtschaftsprüfer einen Bericht vorgelegt, demzufolge jahrelang unter anderem sieben Dienstwagen ohne jegliche Vereinbarung an Mitarbeiter vergeben und von diesen auch privat genutzt worden waren. Außerdem hatten Mitarbeiter zwei Kreditkarten des Kirchenkreises für private Zwecke eingesetzt. Dadurch war ein Schaden von insgesamt 40.000 Euro entstanden, der inzwischen durch Rückzahlungen beglichen ist. Im Rahmen der Finanz-Affäre war Propst Bergemann von seinem Amt zurückgetreten. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue eingeleitet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.04.2022 08:30

Neuer Bürgermeister in Albersdorf

Günter Abraham ist neuer Bürgermeister von Albersdorf im Kreis Dithmarschen. Die Gemeindevertretung wählte den SPD-Politiker und Rechtsanwalt gestern Abend einstimmig zum Nachfolger von Heribert Heinicke von der CDU. Der langjährige Bürgermeister war vor einigen Monaten aus persönlichen Gründen zurückgetreten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzenin der Region: Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Dithmarschen bei 1.245,8, im Kreis Nordfriesland bei 892,6 und der Kreis Steinburg meldet einen Wert von 710,8. Die landesweite Inzidenz liegt zur Zeit bei 851,3. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.04.2022 08:30

