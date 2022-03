Stand: 23.03.2022 10:19 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Zahl der Brände in Heide nimmt zu

Die Zahl der Brände in Heide nimmt seit etwa einem halben Jahr zu. Das bestätigte auf NDR-Anfrage die Freiwillige Feuerwehr der Stadt. Seit Ende Dezember brannte es gleich sieben Mal. Zuletzt am späten Montagabend in einem Einfamilienhaus in der Norderstraße und in der Nacht zuvor in der St.- Georg- Schule. Verletzt wurde zwar niemand, trotzdem belasten die Brände die Einsatzkräfte, erklärte Wehrführer André Eichert: "Das ist einfach Stress auf Dauer. Und der Einsatz ist ja nicht zu Ende, wenn das Feuer aus ist. Die Fahrzeuge bestücken sich hier nicht von alleine. Da sind oftmals noch locker eineinhalb Stunden im Nachgang dann auch hier auf der Wache fällig, um eben die Einsatzbereitschaft schnellstmöglich wieder herzustellen." Die Polizei schließt bei dem Feuer an der Grundschule und in der Norderstraße in Heide Brandstiftung nicht aus. Die Ermittlungen laufen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.03.2022 8:30 Uhr

Feuerwehrmann bei Einsatz in Wrohm verletzt

In Wrohm (Kreis Dithmarschen) ist am Montagabend ein Holzschuppen abgebrannt. Laut einem Sprecher der Leitstelle Nord waren in dem Unterstand in der Straße "An der Sandkuhle" Strohballen und Müll gelagert. 80 Einsatzkräfte aus Wrohm, Dellstedt und Süderdorf waren vor Ort. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten, er wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Warum der Unterstand abgebrannt ist, ist noch nicht klar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.03.2022 8:30 Uhr

Ausbau Marschbahn: Land will Planungskosten vorfinanzieren

Das Land will beim Ausbau der Marschbahn-Strecke Hamburg - Westerland mehr Tempo machen. Laut Verkehrsminister Bernd Buchholz will Schleswig-Holstein nun die notwendige Planung für den Ausbau des Abschnittes von Itzehoe nach Sylt mit 3,6 Mio. Euro vorfinanzieren. Der Streckenabschnitt soll elektrifiziert werden, bislang galt das nur für den Abschnitt von Hamburg bis Itzehoe. Von dort übernehmen nach wie vor Dieselloks. Buchholz stellte die Pläne am Montagabend mit Vertretern der Deutschen Bahn und des Verkehrsverbunds NAH.SH in Heide vor. Er sagte NDR Schleswig-Holstein, die Planungs-Leistungen würden nun zeitnah ausgeschrieben. Wann die Bauarbeiten auf der Strecke Itzehoe - Westerland beginnen werden, steht noch nicht fest. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.03.2022 8:30 Uhr

Probe von Schafsrissen im Landeslabor untersucht

In Puls (Kreis Steinburg) sind in der vergangenen Woche ein getötetes und ein verletztes Schaf auf einer Weide gefunden worden. Im nahegelegenen Seefeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) waren es sogar drei tote und zwei verletzte Schafe. Nun haben Gutachter des Landes Proben von den Kadavern genommen. Laut einem Sprecher des Landesamtes für Umwelt und Ländliche Räume (LLUR) werde jetzt untersucht, ob ein Wolf die Tiere gerissen hat. Außerdem sei ein Kadaver ins Landeslabor nach Neumünster geschickt worden. In beiden Fällen hätten die Weidezäune nicht den Mindestanforderungen des Landes für wolfssichere Zäune entsprochen, hieß es von einem Sprecher. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.03.2022 08:30 Uhr

