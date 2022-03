Stand: 15.03.2022 11:07 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Einwohnerversammlung zur geplanten Batteriefabrik in Heide

Eine Großfabrik soll an der A23 auf dem Gebiet der Gemeinden Norderwöhrden und Lohe Rickelshof im Kreis Dithmarschen entstehen. Dort sollen ab 2025 Batterien für eine Million Elektro-Fahrzeuge pro Jahr produziert werden. 3.000 Arbeitsplätze könnten so entstehen. Bisher gibt es allerdings nur eine unverbindliche Absichtserklärung vom Amt Heider Umland, dem Kreis, einer Entwicklungsagentur, dem Land und dem schwedischen Investor Northvolt. Gestern Abend informierte das Unternehmen Bürgerinnen und Bürger aus den beiden betroffenen Gemeinden über die Pläne und beantwortete Fragen. Northvolt erklärte, dass es noch nicht alle erforderlichen Flächen erworben hätte und präsentierte sich bei der Informationsveranstaltung als nachhaltiges Unternehmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.03.2022 08:30 Uhr

Projekte zur Verkehrsentlastung in St. Peter-Ording

Die Gemeindevertretung in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) hat zwei Verkehrsprojekte zur Entlastung des Ortszentrums vom Durchgangsverkehr beschlossen. Damit folgte die Gemeindevertretung laut Bürgermeister Jürgen Ritter (AWG) den Empfehlungen des Bauausschusses. Ein geplanter Radweg in St. Peter-Bad ist laut Ritter schneller fertig geworden als geplant. Radfahrerinnen und Radfahrer könnten jetzt ohne Probleme von der Dünentherme bis zum Marktplatz in St. Peter-Dorf durchfahren. In den kommenden Wochen werde noch ein Teil der Dorfstraße im Bereich des Heimatmuseums und des Olsdorfer Kruges zur Fußgängerzone umgewandelt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.03.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

