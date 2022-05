Stand: 24.05.2022 09:36 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Die Nachrichten für Schleswig-Holstein aus dem Studio Kiel vom 24. Mai 2022 im Überblick. Aktuell und kompakt.

Brand im Eckernförder Wellenbad

In der Außensauna des Wellenbads in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am späten Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Badegäste mussten nach Auskunft der Feuerwehr für die Löscharbeiten in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Durch den Brand wurde die Sauna zerstört. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2022 08:30 Uhr

Neue Hybrid-Fähre

Die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK) hat am Montag eine neue Hybrid-Fähre bekommen. Das vier Millionen teure Schiff "Wik" soll spätestens zur Kieler Woche auf der Förde eingesetzt werden. Damit hat die Landeshauptstadt nun drei der umweltschonenden Schiffe für den Fährverkehr. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2022 08:30 Uhr

Bau des Holstein-Stadions verzögert sich

Diesen Sommer sollte damit begonnen werden, ein neues Stadion für Holstein Kiel zu bauen. Doch nun muss der Baubeginn verschoben werden. Grund seien gestiegene Baukosten und gestörte Lieferketten durch die Ukraine-Krise und die Corona-Pandemie, sagte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer gegenüber NDR Schleswig-Holstein. Man wolle sich nun mit dem Verein und möglichen Investoren zusammensetzen. Trotz der Verzögerungen besteht laut Holstein Kiel erstmal keine Gefahr für die Lizenzvergabe durch die Deutsche Fußballliga. Die aktuelle Lizenz hatte der Verein nur unter der Auflage erhalten, regelmäßig Berichte über den Planungsfortschritt vorzulegen. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2022 08:30 Uhr

Andrang für Neun-Euro-Ticket

Der Vorverkauf des Neun-Euro-Tickets für den Regionalverkehr ist am Montag in Schleswig-Holstein gestartet. Allein über die App des Verkehrsverbundes Nah.SH wurden bis zum Nachmittag 4.000 Tickets erworben. In Kiel war der Andrang nach Angaben der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) groß und es kam zu Wartezeiten. Auch in Neumünster lief der Verkauf gut an, technische Probleme gab es laut den zuständigen Stadtwerken nicht. Die Tickets gibt es an Fahrkartenautomaten, in der Nah.SH App, der DB Navigator App und im Bus. Mit der Fahrkarte können Inhaber im Juni, Juli und August den Nah- und Regionalverkehr für neun Euro pro Monat nutzen. Auf Sylt gilt das Ticket bereits jetzt. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 16:30 Uhr

Neue Familienwohnung am UKSH

In der Nähe des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel gibt es ab sofort eine Wohnung für Familien, deren Kinder im Kinderherzzentrum behandelt werden. Nach Klinikangaben hat sich der Verein Kinder-Herz-Hilfe Schleswig-Holstein um diese Elternwohnung gekümmert. Hintergrund ist, dass Familien aus ganz Deutschland für eine Behandlung ins Kinderherzzentrum am UKSH kommen - oft aber keine Unterkunft in der Nähe finden. Der ehrenamtlich geführte Verein hat die komplette Einrichtung der am Wochenende eingeweihten Wohnung finanziert und übernimmt für zunächst fünf Jahre auch die Miete. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 24.05.): Der Kreis Rendsburg-Eckernförde verzeichnet laut Landesmeldestelle eine Sieben-Tage-Inzidenz von 563,8. Im Kreis Plön liegt der Wert bei 570,5, im Stadtgebiet von Kiel bei 446,5 und in Neumünster bei 388,0. Die landesweite Inzidenz steht bei 462,6. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.05.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.05.2022 | 08:30 Uhr