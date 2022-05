Stand: 23.05.2022 15:12 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Lange Wartezeiten am Hamburger Flughafen

Reisende müssen sich am Hamburger Flughafen in diesen Tagen auf lange Schlangen einstellen und Geduld mitbringen. Am frühen Montagmorgen betrug die Wartezeit an den Sicherheitskontrollen nach Angaben der Bundespolizei etwa 30 Minuten. Am Wochenende mussten Fluggäste zum Teil bis zu 90 Minuten einplanen. Zum Beginn der Pfingstferien in Hamburg erwartet der Flughafen bis heute Abend rund 19.000 Passagiere. Bereits am Wochenende reisten insgesamt 41.000 Menschen vom Hamburger Flughafen aus in den Urlaub. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 14:30 Uhr

CDU berät über zukünftige Regierung

Nach der erfolglosen Jamaika-Sondierung trifft sich der Landesvorstand der CDU heute Abend, um darüber zu beraten, ob die Partei die Grünen oder die FDP zu erneuten Sondierungen einlädt. Die Grünen hatten zuletzt immer wieder selbstbewusst betont, als Partner für ein Zweier-Bündnis zur Verfügung zu stehen. Bei einem kleinen FDP-Parteitag in Neumünster gestern stimmten die Delegierten nach Angaben von Landeschef Heiner Garg einstimmig dafür, der Union ein Angebot für Koalitionsgespräche zu machen. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 06:00 Uhr

Vorverkauf für Neun-Euro-Ticket startet in SH

Seit heute gibt es das Neun-Euro-Ticket für den Regionalverkehr bei allen Verkehrsunternehmen und Verbünden zu kaufen, beispielsweise auch bei Nah.SH oder in der DB Navigator App. Damit können im Juni, Juli und August alle regionalen Nahverkehrsangebote in ganz Deutschland genutzt werden. Der Hamburger Verkehrsverbund verkauft die Tickets bereits seit Freitag. Laut einer Sprecherin haben sich am ersten Tag rund 56.000 Menschen online und über die App eine Monatskarte gekauft. Abokunden werden automatisch umgestellt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 06:00 Uhr

Neuer Bürgermeister in Altenholz

Mike Buchau (CDU) wird neuer Bürgermeister in Altenholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Er setzte sich am Sonntag bei einer Stichwahl mit 59 Prozent der Stimmen gegen den parteilosen Matthias Fehrke durch. Buchau wird zu Beginn des kommenden Jahres sein neues Amt antreten. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 08:30 Uhr

Künftig mehr Polizeikontrollen in Eckernförde

Die Polizei in Eckernförde hat den Rewe-Markt in der Straße Sauersgang als sogenannten gefährlichen Ort eingestuft. Grund dafür sei, dass es seit dem vergangenen Jahr deutlich mehr Straftaten in der Eckernförder Innenstadt und den Straßen rund um den Supermarkt gegeben habe, teilte die Polizei mit. Künftig können die Beamten dort ohne Anlass Personen kontrollieren, ihre Personalien überprüfen und auch ihre Sachen durchsuchen. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 08:30 Uhr

THW Kiel gewinnt Nordduell bei der SG Flensburg-Handewitt

Das 106. Handball-Landesderby zwischen der SG Flensburg und dem THW Kiel konnten die Zebras für sich entscheiden. Die Kieler gewannen bei der SG mit 28:27. Damit konnten sie Platz zwei in der Tabelle verteidigen und einen großen Schritt Richtung Champions-League-Qualifikation machen. Die Flensburger haben vier Spieltage vor Saisonende vier Minuspunkte mehr als Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 06:00 Uhr

Sperrung der A210 wegen Sanierungsarbeiten

Die A210 wird heute von 9 bis 16 Uhr zwischen dem Kreuz Rendsburg und der Anschlusstelle Bredenbek in beide Richtungen voll gesperrt. Nach Angaben der zuständigen Behörde wird die Sanierung der Fahrbahn in Richtung Rendsburg heute fertig, künftig wird in Richtung Kiel gebaut. Außerdem sanieren Arbeiter die Abfahrt der A7 am Kreuz Rendsburg zur A210 Richtung Kiel, dort wird der Verkehr von heute an bis Mitte Juni umgeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 08:30 Uhr

