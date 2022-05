Stand: 20.05.2022 10:16 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Kontrollen im Schrevenpark und auf der Reventlouwiese in Kiel

Das Thema Lärm im Schrevenpark und auf der Reventlouwiese war am Donnerstag Thema in der Kieler Ratsversammlung. Während der Pandemie gab es immer wieder Beschwerden von Anwohnern, weil sich Jugendliche dort wegen der geschlossenen Diskotheken getroffen hatten. Bis Oktober gilt nun zwischen 22 und 6 Uhr ein Verbot für laute Musik. Der Ordnungsdienst kann in dieser Zeit Lautsprecher beschlagnahmen. Kritisiert wurde, dass es vorher nicht wie angekündigt einen Workshop mit den jeweiligen Ortsbeiräten gab. Ende der Saison soll gemeinsam Bilanz gezogen werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.05.2022 08:30 Uhr

Konzert für Kinder aus der Ukraine

Im Audimax der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel gibt es heute einen Klavierabend zugunsten ukrainischer Waisenkinder. Die renommierte Pianistin Sofja Gülbadamova spielt ab 17 Uhr in einem einstündigen Konzert unter anderem Werke von Johannes Brahms und Ernst von Dohnanyi. Der Eintritt ist frei, aber es wird um Spenden gebeten. Das gesammelte Geld kommt Waisenkindern aus Odessa und Mariupol zugute. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.05.2022 08:30 Uhr

Situation bei den Ämtern könnte sich verbessern

Zuletzt waren lange Schlangen vor dem Rathaus in Kiel schon vor Sonnenaufgang fast normal. Zu wenig Termine und Mitarbeitende für zu viele Bürgeranliegen waren der Grund. Nun will die Stadt handeln. Laut Christian Zierau, dem verantwortlichen Stadtrat, sei angesichts des Pandemieverlaufs und der abgeschlossenen Landtagswahl auch wieder mehr Personal verfügbar, um die Situation zu entlasten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 19.5.): Der Kreis Rendsburg-Eckernförde verzeichnet laut Landesmeldestelle eine Sieben-Tage-Inzidenz von 694,8. Im Kreis Plön liegt der Wert bei 676,4, im Stadtgebiet von Kiel bei 540,1 und in Neumünster bei 411,7. Die landesweite Inzidenz steht bei 545,2. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.05.2022 08:30 Uhr

