UKSH forscht am Pest-Erreger

Forscher aus Kiel untersuchen derzeit den Pest-Erreger und dessen Verbreitung in der Vergangenheit. Ein Team aus Archäologen, Biogenetikern und Anthropologen arbeitet dafür in einem Labor am Kieler UKSH. In den vergangenen Wochen sind mehrere Skelette von Menschen aus der ganzen Welt in Kiel angekommen. Darunter auch die 5.000 Jahre alten Überreste eines Mannes. Biogenetiker und Archäologe Ben Krause-Kyora und sein Team entnehmen Gen-Proben und können dadurch die Entwicklung des Pest-Erregers nachvollziehen. Laut Krause-Kyora gibt es etwa Hinweise darauf, dass der Erreger vor 5.000 Jahren noch relativ harmlos war - und vom Biber kommen könnte. Die Kieler Forscher glauben, dass sich der Erreger im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat, bevor er 4.500 Jahre später im Mittelalter Millionen Menschen das Leben kostete. Die Experten hoffen außerdem, auf Basis der Erkenntnisse künftig Aussagen darüber treffen zu können, welche Erreger für Menschen gefährlich werden könnten. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 16:30

Neues Sportheim für den TS Einfeld

Für den Neubau des Sportheims vom TS Einfeld aus Neumünster gibt es Geld vom Land. Das haben Stadt und Verein gemeinsam mitgeteilt. Das Land hatte verkündet, insgesamt 20 Sportstätten in Schleswig-Holstein zu fördern. Darunter auch das neue Sportheim samt Mehrzweckraum beim TS Einfeld. Die Summe beläuft sich auf 500.000 Euro. Der Vorsitzende des Vereins, Rüdiger Schmitt, begrüßt die finanzielle Unterstützung für Sportangebote im Stadtteil. Auch Neumünsters Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) freut sich, dass "der Zug mit Fördermitteln auch endlich in Neumünster Halt macht". Aus seiner Sicht tragen die gemeinsamen Anstrengungen von Stadt und Verein bei der Planung Früchte. Das alte Sportheim des TS Einfeld war im Jahr 2019 durch ein Feuer komplett zerstört worden. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 08:30

Kieler Stadtwerke warnen vor Betrügern

Die Stadtwerke Kiel warnen vor einer neuen Betrugsmasche. Nach Angaben eines Sprechers stellte sich dabei ein angeblicher Mitarbeiter vor, der einen Zähler wechseln müsse. Dafür wäre eine Gebühr fällig, die in bar gezahlt werden müsse. Anschließend sei der vermeintliche Mitarbeiter unter dem Vorwand, Werkzeug aus dem Auto zu holen, verschwunden, so der Sprecher. Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass sie für einen Zählerwechsel keine Gebühren verlangen und diese auch nicht unangemeldet durchführen. Im Zweifel sollten sich Kunden beim Energieversorger vergewissern, hieß es. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 08:30

Gasleitungsprüfungen im Kreis Plön

Im Kreis Plön werden in diesem Jahr 360 Kilometer unterirdische Gasleitungen auf eventuelle Lecks überprüft. Das hat die Hansewerk Gruppe mitgeteilt. Dabei setzt ein Fachmann eine Hightech-Sonde ein, die auch kleinste Mengen Erdgas erkennt. Wenn das Gerät ausschlägt, können Techniker den Schaden reparieren. Die Prüfungen finden laut Hansewerk bis Oktober in mehr als 20 Städten und Gemeinden im Kreis Plön statt, darunter Plön, Lütjenburg, Lebrade, Fargau, Behrensdorf und Grebin. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 08:30

Profivertrag für Kiels Lucas Wolf

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat Eigengewächs Lucas Wolf mit einem Profivertrag bis 2024 ausgestattet. Der 20 Jahre alte Mittelfeldakteur spielt derzeit noch in der Regionalliga Nord für die Störche, im Profiteam der Norddeutschen kam Wolf bislang zu einem Einsatz. "Er hat in dieser Saison schon in der Regionalliga bewiesen, wie viel Potenzial in ihm steckt. Wir sind überzeugt, dass Lucas bei der KSV auch den nächsten Schritt in seiner fußballerischen Entwicklung gehen wird, und wir freuen uns sehr, ihn auf diesem Weg weiterhin begleiten zu dürfen", sagte KSV-Sportchef Uwe Stöver. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2022 17:30

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 16.5.): Der Kreis Rendsburg-Eckernförde verzeichnet laut Landesmeldestelle eine Sieben-Tage-Inzidenz von 801,4. Im Kreis Plön liegt der Wert bei 667,2, im Stadtgebiet von Kiel bei 659,4 und in Neumünster bei 469,3. Die landesweite Inzidenz steht bei 615,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 08:30 Uhr

