Öl-Leck an der "Gorch Fock" wieder repariert

Nachdem die "Gorch Fock" auf einer Testfahrt Öl im Maschinenraum verloren hatte, ist das Problem mittlerweile repariert worden, teilte die Deutsche Marine mit. Eine Schraube an einer Hydraulikleitung sei locker gewesen, weshalb das Öl auslief, so ein Marinesprecher. Das Segelschulschiff musste am Donnerstag seine Fahrt auf der Ostsee vorzeitig beenden und bereits am Vormittag mit zwei Schleppern in den Kieler Heimathafen gebracht werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 08:30 Uhr

Eröffnung eines neuen Konferenzzentrums in Neumünster

Eineinhalb Jahre nach dem Spatenstich wird in Neumünster gegen 10.30 Uhr ein neues Konferenzzentrum eröffnet. Durch den Ausbau auf dem Gelände der Holstenhallen werden die Tagungsflächen mehr als verdoppelt. An der feierlichen Eröffnung nimmt auch Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) teil. Die Kosten für den Neubau belaufen sich auf rund 5,5 Millionen Euro - das Land hatte sich daran mit 2 Millionen beteiligt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 08:30 Uhr

Regionale Berufsbildungszentren kooperieren mit Stadtbücherei in Neumünster

Die drei Regionalen Berufsbildungszentren (RBZ) der Stadt Neumünster sind eine Kooperation mit der Stadtbücherei eingegangen. Die Schülerinnen und Schüler der Theodor-Litt-Schule, der Elly-Heuss-Knapp-Schule und der Walther-Lehmkuhl-Schule sollen unter anderem lernen, wie Fake-News erkannt werden können oder wie richtig recherchiert wird. Vorerst beschränkt sich das Angebot auf Klassen in Ausbildungsvorbereitung oder mit Deutsch als Zweitsprache. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 12.5.): Der Kreis Rendsburg-Eckernförde verzeichnet laut Landesmeldestelle eine Sieben-Tage-Inzidenz von 824,3. Im Kreis Plön liegt der Wert bei 681,1, im Stadtgebiet von Kiel bei 660,2 und in Neumünster bei 592,0. Die landesweite Inzidenz steht bei 700,1 | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 08:30 Uhr

