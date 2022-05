Stand: 23.05.2022 15:20 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Nach Waffenfund in Itzehoe: Staatsanwaltschaft ermittelt

Gegen zehn Personen ist ein Haftbefehl wegen des Verdachts des Bandendiebstahls bei der Bundeswehr erlassen worden. Die Staatsanwaltschaft Kiel wirft ihnen vor, seit Anfang des Jahres in mehrere Bundeswehr-Einrichtungen eingebrochen zu sein und Ausrüstungsgegenstände gestohlen zu haben - unter anderem in Eckernförde. Bei Durchsuchungen wurden in Itzehoe (Kreis Steinburg) mehrere Lang- und Kurzwaffen, Munition sowie Explosivmittel sichergestellt, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 15:00 Uhr

Lange Wartezeiten am Hamburger Flughafen

Reisende müssen sich am Hamburger Flughafen in diesen Tagen auf lange Schlangen einstellen und Geduld mitbringen. Am frühen Montagmorgen betrug die Wartezeit an den Sicherheitskontrollen nach Angaben der Bundespolizei etwa 30 Minuten. Am Wochenende mussten Fluggäste zum Teil bis zu 90 Minuten einplanen. Zum Beginn der Pfingstferien in Hamburg erwartet der Flughafen bis heute Abend rund 19.000 Passagiere. Bereits am Wochenende reisten insgesamt 41.000 Menschen vom Hamburger Flughafen aus in den Urlaub. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 14:30 Uhr

Mutmaßlicher Brandstifter aus Itzehoe in U-Haft

Nach einer Serie von Auto- und Carport-Bränden in Itzehoe (Kreis Steinburg) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Gegen den 29-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann wird verdächtigt, am vergangenen Sonnabend ein Auto angezündet zu haben. Die Beamten hatten ihn noch in der Nacht festgenommen. Er bestreitet die Tat. Die Polizei prüft nun, ob der Verdächtigte auch für andere Brandstiftungen verantwortlich ist. Seit Ende April hatten in Itzehoe und Umgebung in neun Fällen Autos und Carports gebrannt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 13:00 Uhr

Meldorf: Schlägerei am Bahnhof

Am Meldorfer Bahnhof im Kreis Dithmarschen ist ein Mann von drei weiteren Männern attackiert worden. Dabei ging das Opfer zu Boden. Einem Augenzeugen zufolge, der dem Verletzten zu Hilfe kam, sollen die Täter trotz seines Eingreifens weiter auf den Mann eingetreten haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 08:30 Uhr

Polizei ermittelt nach Todesfall wegen Schlägerei in Heide

Wegen einer Schlägerei in der Heider Marktpassage (Kreis Dithmarschen) vor einer Woche ist nun ein 20-Jähriger an den Folgen seiner Kopfverletzungen gestorben. Die Polizei ermittelt. Verdächtigt wird ein 65 Jahre alter Mann. Der dringend Tatverdächtige komme nach Angaben einer Polizeisprecherin aus dem Heider Umland. An der Schlägerei seien mehrere Personen beteiligt gewesen. In dieser Woche soll es mit Vertretern unter anderem von Polizei, Kommunalpolitik und dem Jugendamt eine Besprechung geben, um die Hintergründe der Tat zu beleuchten. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 08:30 Uhr

Vorverkauf für Neun-Euro-Ticket startet in SH

Seit heute gibt es das Neun-Euro-Ticket für den Regionalverkehr bei allen Verkehrsunternehmen und Verbünden zu kaufen, beispielsweise auch bei NAH.SH oder in der DB Navigator App. Damit können im Juni, Juli und August alle regionalen Nahverkehrsangebote in ganz Deutschland genutzt werden. Das Kontingent ist unbegrenzt, Abokunden werden automatisch umgestellt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 08:30 Uhr

Tödlicher Autounfall in Lunden

Bei einem Unfall mit zwei Fahrzeugen ist am Sonntag ein 81-jähriger Mann getötet worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Senior auf der Landstraße zwischen Karolinenkoog und Lunden im Kreis Dithmarschen dem Fahrer eines Kleintransporters die Vorfahrt genommen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mitfahrer des 81-Jährigen lebensgefährlich verletzt. In dem Kleintransporter wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 08:30 Uhr

Archäologische Ausgrabungen in Schenefeld

Ausgrabungen in einem bundesweit einmaligen Projekt wollen herausfinden, wie alt die Stadt Schenefeld (Kreis Steinburg) wirklich ist. Unter dem Motto: "Schenefeld gräbt aus" haben knapp 40 Teilnehmende am vergangenen Wochenende an 15 Stellen Ausgrabungen im Ort durchgeführt. Das Besondere sei, dass die Menschen diese Ausgrabungen allein durchführten, so die Organisatoren. Erste sensationelle Funde gab es bereits: Keramik aus dem zehnten Jahrhundert, eine Münze und Knochen. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 08:30 Uhr

Handball: MTV Heide steigt ab und formiert sich neu

Trotz zuletzt fünf Siegen in Folge steigen die Damen vom MTV Heide aus der zweiten Handball-Liga ab. Der Abstieg hatte sich bereits im Januar abgezeichnet, nachdem mehrere Leistungsträgerinnen verletzt ausgefallen waren. Wegen der negativen Perspektive hatte ein Großteil der Spielerinnen und auch der Trainer angekündigt, das Team zu verlassen. Für die kommende Saison in der dritten Liga stellt Spielerin Anna Thomssen ein komplett neues Team zusammen. Gesucht werden noch einige erfahrene Spielerinnen und junge Talente. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 08:30 Uhr

Zahl unnötiger Feuerwehreinsätze im Land nimmt zu

In den vergangenen Jahren hat landesweit die Zahl von unnötigen Einsätzen vor allem im städtischen Bereich zugenommen. Das bestätigt der Landesfeuerwehrverband. So wählen immer mehr Menschen die 112 bei Problemen wie falsch ausgelösten Brandmeldeanlagen oder ein bisschen Wasser im Keller. Allein die Freiwillige Feuerwehr in Heide (Kreis Dithmarschen) habe jährlich 220 Einsätze, von denen 50 laut Wehrführer unnötig sind. Das sorgt nicht nur bei den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten für Unverständnis, sondern auch bei deren Arbeitgebern, denn jeder Einsatz führt dort zu Fehlzeiten. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2022 08:00 Uhr

