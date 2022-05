Stand: 20.05.2022 11:00 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Gelöbnis in Büsum abgenommen

200 Rekrutinnen und Rekruten der Bundeswehr haben gestern an einem öffentlichen Gelöbnis am Büsumer Hauptstrand (Kreis Dithmarschen) teilgenommen. Die Soldaten kamen von der 2. Lehrgruppe der Unteroffizierschule der Luftwaffe aus Heide, vom Spezialpionierregiment 164 aus Husum (Kreis Nordfriesland) und von der Schule für Strategische Aufklärung in Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 20.05.2022 08:30 Uhr

Erster Heuler der Saison verlässt Quarantäne

Der erste Heuler in der Seehundstation Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) darf heute die Quarantäne verlassen und in den Aufzuchtbereich umziehen. "Meike" sei sehr aktiv und habe sich prächtig entwickelt, so eine Mitarbeiterin der Station. Sie ist eine Frühgeburt und war mit lediglich 7,5 Kilogramm Gewicht vor zehn Tagen auf der Insel Föhr geborgen worden. Bisher wurde sie mit einer Emulsion aus püriertem Lachsfilet gefüttert. In den kommenden Tagen soll sie das erste Mal richtigen Fisch bekommen. | NDR Schleswig-Holstein 20.05.2022 08:30 Uhr

Start des Kinderschutzkongresses in Heide

Das Westküstenklinikum Heide (Kreis Dithmarschen) richtet erstmals den Jahreskongress der Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin aus. Bei dem Kongress, der heute beginnt, geht es nach Angaben des Heider Chefarztes Dr. Thorsten Wygold zum einen um Konzepte zum Kinderschutz in der Fläche - also darum, wie Kinder- und Hausärzte auf dem Land Misshandlungen und Fehlentwicklungen erkennen können. Zum anderen wird auf dem Kongress der Schutz chronisch erkrankter Jugendlicher thematisiert. | NDR Schleswig-Holstein 20.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 19.5.): Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Nordfriesland bei 600,7, in Dithmarschen bei 518,6. Steinburg meldet einen Wert von 472,1. Die landesweite Inzidenz liegt zurzeit bei 545,2. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.05.2022 08:30 Uhr

