Glückstadt: Hungerstreik in Abschiebehaftanstalt

Ein Bewohner der Abschiebehaftanstalt in Glückstadt (Kreis Steinburg) befindet sich im Hungerstreik. Laut einem Sprecher des Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge verweigert der Mann seit Sonntag die Nahrungsaufnahme. Der Bewohner werde vom medizinischen Dienst betreut; wenn sich sein Zustand verschlechtere, werde er in ein Krankenhaus verlegt, so der Sprecher. Die Inititiave "Kein Abschiebegefängnis in Glückstadt und anderswo" fordert die Schließung der Einrichtung. Sie hat für heute Nachmittag zu einer Kundgebung vor der Ausländerbehörde in Kiel aufgerufen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 08:30 Uhr

250.000 Euro Schaden nach Wohnhausbrand in Kronprinzenkoog

Bei einem Feuer in Kronprinzenkoog im Kreis Dithmarschen ist gestern ein Wohnhaus zerstört worden. Nach Angaben der Leitstelle West brannte das Haus am Norderdeichsweg völlig aus. Die Bewohner konnten sich retten. Die Schadenshöhe beträgt laut Polizei 250.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 08:30 Uhr

Tellingstedt: Kitzrettungsflüge haben begonnen

Der Verein "Jungwildrettung" Tellingstedt fliegt zurzeit wieder regelmäßig mit Drohnen die Felder ab, um Rehkitze zu orten, bevor das Feld abgemäht wird. Die nur wenige Tage alten Jungtiere bleiben instinktiv regungslos liegen und fliehen nicht vor den großen Mähmaschinen. Inzwischen besitzt der Verein "Jungwildrettung" fünf Drohnen, die mit hochsensiblen Wärmekameras ausgerüstet sind. Seit Montag (16.5.) konnten nach eigenen Angaben mehr als 20 Kitze auf diese Weise gerettet werden. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 500 in einem Gebiet von 2.500 Hektar, die vom Verein betreut werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 08:30 Uhr

Bundeswehr-Gelöbnis in Büsum

Rund 200 Soldatinnen und Soldaten werden am Hauptstrand von Büsum (Kreis Dithmarschen) heute Nachmittag für ihr Gelöbnis antreten. Für viele dürfte der Schwur im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine eine besondere Bedeutung haben. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 06:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 18.5.): Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Nordfriesland bei 658,7, in Dithmarschen bei 529,1 und Steinburg meldet einen Wert 409,3 - den geringsten Wert des Landes. Die landesweite Inzidenz liegt zurzeit bei 553,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 08:30 Uhr

