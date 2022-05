Stand: 18.05.2022 16:47 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Ermittlungen nach Schlägerei in Heide

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei nach der Schlägerei in der Marktpassage in Heide (Kreis Dithmarschen) am Freitagabend dauern an. Nach Zeugenaussagen habe sich der Tatverdacht gegen einen 65-jährigen Mann aus dem Heider Umland erhärtet, sagte eine Polizeisprecherin. Am Freitag waren mehrere Personen in der Marktpassage aneinander geraten. Dabei ist ein 20-Jahre alter Mann aus Heide lebensgefährlich verletzt worden. Wegen der laufenden Ermittlungen wollen Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit keine weiteren Auskünfte zu dem Vorfall geben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 16:30

Rettungsschwimmer fehlen an den Stränden der Nordseeküste

An den Stränden an der Nordseeküste fehlen auch in diesem Sommer Rettungsschwimmer. In den meisten Urlaubsorten übernehmen überwiegend DLRG-Mitglieder aus anderen Bundesländern den Rettungsdienst. Sie bekommen eine Aufwandsentschädigung sowie freie Unterkunft und nehmen Urlaub. In Büsum, Friedrichskoog und St.Peter-Ording ist der Rettungsdienst an den Stränden in der Hauptsaison an fast allen Tagen gesichert. Das bestätigten Sprecher der Tourismuszentralen. Oft seien ehrenamtliche DLRG-Mitglieder in die Lücken der Dienstpläne eingesprungen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 16:30 Uhr

Viele Freibäder der Region wieder geöffnet

Die Dithmarscher Wasserwelt in Heide ist mitsamt Außenbecken wieder geöffnet. Ein Sprecher der Wasserwelt sagte, es gebe nun keine Beschränkungen wegen der Corona Pandemie mehr. Lediglich Babyschwimmen und Aquagymnastik würden derzeit nicht angeboten. Passend zu den sommerlichen Temperaturen haben im Kreis Dithmarschen auch die Freibäder in Hemmingstedt, Hennstedt, Wesselburen und Meldorf wieder geöffnet. Im Kreis Steinburg kann man schon wieder in Lägerdorf und im Fortunabad in Glückstadt schwimmen. Nur das Freibad im Schwimmzentrum Itzehoe öffnet erst am 1. Juni. Das Freibad Ulitzhörn in Brunsbüttel startet am 26. Mai in die Saison. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 16:30 Uhr

Corona-Lage in den Kliniken der Region hat sich stabilisiert

Die Corona-Situation in den Kliniken in Heide, Brunsbüttel (beide Kreis Dithmarschen) und Itzehoe (Kreis Steinburg) hat sich weiter stabilisiert. In Heide und Brunsbüttel werden laut einer Sprecherin zur Zeit 23 Personen mit oder wegen einer Coronainfektion behandelt, allerdings keiner intensiv. Allerdings habe man auch weiterhin einen hohen Krankheitsstand innerhalb der Krankenhausbelegschaft. Dafür seien aber sowohl das Coronavirus als auch saisonal auftretende Krankheiten verantwortlich. Das Klinikum Itzehoe meldet zur Zeit lediglich 14 Patienten mit einer Coronainfektion. Vier davon befänden sich auf der Intensivstation, allerdings in erster Linie wegen anderer Krankheiten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 08:30 Uhr

Friedrichskoog startet Hausarzt-Suchkampagne

Seit Anfang April ist die Gemeinschaftspraxis von Dr. James Tucker in Friedrichskoog geschlossen und seitdem gibt es dort auch keinen Hausarzt mehr. Über die üblichen Wege ist es immer noch nicht möglich gewesen, einen Nachfolger zu finden, erklärt Bürgermeister Bernd Thaden (SPD). Deswegen unterzeichnete er nun einen Vertrag mit einer Marketing-Agentur. Sie werde eine Suchkampagne erstellen und diese auch in den sozialen Netzwerken verbreiten. In der Kampagne soll es nicht nur um die typischen Eckdaten einer Stellenausschreibung gehen, sondern auch die Vorteile von Friedrichskoog hervorheben. So soll der Job als Hausärztin oder Hausarzt in der kleinen Gemeinde an der Nordsee für die Bewerber noch interessanter werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 08:30 Uhr

Vorbereitungen für Stör-Schleife in Itzehoe begonnen

In Itzehoe (Kreis Steinburg) haben erste Vorbereitungen für den Bau der neuen Stör-Schleife begonnen. Experten einer Spezialfirman nahmen im Bereich rund um das Theater Bohrungen vor. Sie wollen damit die Bodenbeschaffenheit untersuchen und prüfen, wie und wo genau der Flusslauf der Stör verlegt werden kann, so ein Stadtsprecher. Das erste Ziel: Die Stör wieder vor dem Theater entlang fließen zu lassen. Langfristig soll die Itzehoer Innenstadt so wieder lebenswerter und attraktiver für Anwohner und Gäste gemacht werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 17.5.): Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Nordfriesland bei 734,1, in Dithmarschen bei 566,6 und Steinburg meldet einen Wert 465,9. Die landesweite Inzidenz liegt zurzeit bei 582,4. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.05.2022 08:30 Uhr

