Trunkenheitsfahrt in Meldorf

Ein 31-jähriger Mann aus Epenwöhrden (Kreis Dithmarschen) hatte laut Polizei am späten Montagabend beim Einbiegen in einen Kreisverkehr in Meldorf die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war anschließend auf dem Grundstück einer Bäckerei zum Stehen gekommen. Der Alkoholtest vor Ort ergab laut Polizei einen Wert von 2,06 Promille. Außerdem besaß der Mann keinen Führerschein. Auf ihn kommt jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer und Fahrens ohne Führerschein zu. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 16:30

Boßel-EM kann beginnen

Die Vorbereitungen auf die Boßel Europameisterschaften in Dithmarschen und auf Eiderstedt sind auf der Zielgeraden. Am Himmelfahrtstag soll die Eröffnung in Meldorf stattfinden. Zweimal musste die EM coronabedingt verschoben werden. Doch jetzt ist das Organisationsteam zuversichtlich, dass alles wie geplant über die Bühne gehen wird. Lediglich unvorhersehbare Hürden mussten gemeistert werden. So zum Beispiel der kurzfristige Ausfall des Stadionsprechers für die Wettkämpfe in Meldorf, berichtet Wolfgang Jacobsen, Vorsitzender des Boßelverbandes. Ersatz sei inzwischen aber gefunden. Am Mittwoch werden noch die rund 200 Schiedsrichter in Wesselburen eingewiesen und geschult. Die Mannschaften der fünf Boßelverbände, denen etwa 300 Aktive - unter anderem aus Irland, Holland und Italien - angehören, reisen erst nächste Woche an. Nach der Eröffnungsfeier am Himmelfahrtstag in Meldorf beginnen dann die Feld-, Stand- und Straßenboßelwettbewerbe, zu denen zwischen 700 und 3.000 Besucher je Wettkampf erwartet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 16:30

Mobile Tafel in Husum

Die Husumer Tafel ist jetzt auch mobil unterwegs. Mit einem für 50.000 Euro umgebauten Kleintransporter werden ab sofort unter anderem Friedrichstadt, Garding und St. Peter-Ording angefahren. Damit wolle man sicherstellen, dass auch bedürftige Menschen auf dem Lande mit Lebensmitteln versorgt werden, so der Leiter der Tafel Karl Heinz Häuber. Seitdem der Spritpreis durch den Krieg in der Ukraine sprunghaft gestiegen sei, werde es für viele auf dem Land immer schwieriger, mit dem Auto extra nach Husum zu kommen, um sich Lebensmittel bei der Tafel zu besorgen. Unterdessen wird das mobile Versorgungsangebot der Diakonie und der Hoelp in den ländlichen Bereichen rund um Burg (Kreis Dithmarschen) noch nicht so angenommen, wie erhofft. Die Aktion war im Dezember angelaufen. Man sei aber regelmäßig in Kontakt mit Kirchen- und Gemeindevertretern der Region, um weiter Werbung für das Projekt zu machen, hieß es auf Anfrage. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 16:30

Zeugenaufruf nach Schlägerei in Heide

Nach einer Schlägerei in der Heide Marktpassage sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Bei der Auseinandersetzung am Freitagabend gegen 21.15 Uhr im Eingangsbereich der Marktpassage war ein 20-jähriger Mann aus Heide lebensgefährlich verletzt worden. Heides Polizeichef Uli Kropp forderte Unterstützung von der Staatsanwaltschaft, der Stadt Heide und dem Jugendamt. Zwar habe die Polizei-Direktion Itzehoe (Kreis Steinburg) die Einstufung der Innenstadt und damit auch des Südermarktes als gefährlichen Ort um 90 Tage verlängert. Allerdings könne die Polizei die Lage an der Einkaufspassage nicht allein in den Griff bekommen. Nur mit einer Mischung aus Restriktion und Prävention könne man die Lage dauerhaft befrieden. Auch Heides Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (SPD) zeigte sich entsetzt von der Schlägerei. Er sei in großer Sorge und hoffe, dass sich jetzt die Auseinandersetzung am Südermarkt nicht zu einer Spirale der Gewalt entwickele. Noch in dieser Woche wolle man zusammen mit der Polizei weitere Maßnahmen beschließen, um die Sicherheit am Südermarkt und der Marktpassage zu gewährleisten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 08:30

Erneuter Auto-Brand in der Region Itzehoe

Laut Polizei wurde am frühen Montagmorgen in Lägerdorf (Kreis Steinburg) erneut ein Fahrzeug zerstört. Außerdem brannte bei dem Feuer in der Jahnstraße ein Carport ab. Auch das angrenzenden Wohnhaus wurde beschädigt. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus. Seit einigen Wochen kommt es im Kreis Steinburg immer wieder zu Feuern an Schuppen, Carports und Autos. Ob es einen Zusammenhang gibt, könne man derzeit noch nicht sagen, so eine Polizeisprecherin. Bereits im Vorwege hatte die Polizei Autobesitzer gebeten, ihre Fahrzeuge in der Garage zu parken oder an beleuchteten Parkplätzen abzustellen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 16.5.): Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Nordfriesland bei 796,9, in Dithmarschen bei 631,9 und Steinburg meldet einen Wert 603,6. Die landesweite Inzidenz liegt zurzeit bei 615,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 08:30 Uhr

