Stand: 16.05.2022 10:10 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

L36 bei Tönning gesperrt

Im Zuge des dreispurigen Ausbaus der B5 zwischen Husum und Tönning (Kreis Nordfriesland) haben die Fräs- und Asphaltierungsarbeiten bei der Einmündung der Landesstraße 36 auf die B5 bei Rothenspieker begonnen. Voraussichtlich bis zum 9. Juni ist die Landesstraße deswegen vom Bahnübergang bis zur B5 voll gesperrt. Für Fahrgäste der Buslinien hängen an den Haltestellen Informationen aus. Umleitungen für Autofahrer über Witzwort und Oldenswort sind ausgeschildert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.05.2022 08:30 Uhr

Heimatmuseum Ditmarsium komplett saniert

Nach sieben Jahren sind die Umbauarbeiten im Heimatmuseum Ditmarsium in Burg (Kreis Dithmarschen) abgeschlossen. Neu gestaltet wurden die Bereiche historische Apotheke, altes Handwerk und Gewerbe sowie die maritime Schifffahrtsgeschichte Dithmarschens. Die Investitionskosten von 200.000 Euro kamen in erster Linie durch Sponsoren und private Spender zusammen. Museumsleiter Peter Sommer betont: "Wir haben natürlich die alten Exponate behalten, aber die Inszenierung ist neu und modern. Die komplette Abteilung Schifffahrt ist neu", sagte er. So gebe es beispielsweise Tablets, an denen Besucher Informationen abrufen könnten. Das Museum ist dienstags, freitags und am Wochenende zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 15.5.): Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Nordfriesland bei 804,7, in Dithmarschen bei 538,1 und Steinburg meldet einen Wert 886,0. Die landesweite Inzidenz liegt zurzeit bei 638,9. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.05.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 4 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.05.2022 | 08:30 Uhr