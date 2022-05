Stand: 06.05.2022 10:20 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Polizei ermittelt nach räuberischer Erpressung in Heide

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Raubüberfall am Südermarkt. Am Dienstagabend gegen 20 Uhr sollen zwei Unbekannte einen 19-Jährigen zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Der Mann verweigerte dies und floh. Dabei sei er dann laut Polizei im Bereich Westerweide/Harmoniestrasse gestürzt. Die Unbekannten hätten den am Boden liegenden Mann ausgeraubt und seien geflohen. Der 19-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Westküstenklinikum gebracht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 08:30 Uhr

Abriss des Gasturbinenkraftwerks Brunsbüttel

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) baut Vattenfall derzeit die gut 70 Meter hohen Kamine des ehemaligen Gasturbinenkraftwerks zurück. Die Gasturbinen sind seit fünf Jahren abgeschaltet und wurden bei Bedarf kurzfristig hochgefahren, um frühere Strom-Schwankungen im danebenliegenden Atomkraftwerk auszugleichen. Der Abbau der Kamine wird nach Angaben des Projektleiters noch etwa einen Monat dauern. Der anfallende Stahl der Kamine soll recycelt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 08:30 Uhr

Jugendherbergen öffnen wieder ihre Türen

Die Jugendherbergen an der Westküste dürfen wieder Gäste empfangen. Durch das Verbot von Klassenfahrten wegen der Corona-Pandemie war den Häusern in Büsum, Heide, Friedrichstadt, Tönning, Husum und Glückstadt die wichtigste und größte Zielgruppe weggebrochen. Nun dürfen die Schulklassen wieder kommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 08:30 Uhr

Dithmarschen: Projekt soll Medizin-Studenten in Landarztpraxen locken

Der Hausarztmangel auf dem Land ist seit Jahren ein Problem an der Westküste. Der Kreis Dithmarschen will mit dem Projekt "Landgang" dagegen wirken. Der Kreis werbe bereits bei Medizin-Studierenden in Kiel, Lübeck und Hamburg, erklärt Harald Stender, Koordinator für die hausärztliche Versorgung im Kreis Dithmarschen. Sie sollen während des Studiums ein Praktikum in einer Landarztpraxis in Dithmarschen machen. Besondere Anreize wie Fahrtkostenerstattung oder das Stellen einer Unterkunft sollen die Studierenden dazu bewegen, sich nach ihrem Studium eher für eine ländliche Praxis zu entscheiden. Im Sommer soll das Projekt "Landgang" starten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.05.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 5.5.): Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Nordfriesland weiter bei 938,1, in Dithmarschen bei 939,6 und Steinburg meldet einen Wert 1.452,1. Die landesweite Inzidenz liegt zur Zeit bei 812,8. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 08:30 Uhr

