Kein amtsweites Konzept für große Solaranlagen auf Eiderstedt

Der Hauptausschuss des Amtes Eiderstedt hat sich am Mittwochabend nicht für ein amtsweites Konzept für große Solaranlagen auf freien Flächen entschieden. Das Thema werde in den Gemeinden noch sehr unterschiedlich diskutiert, erklärte Amtsdirektor Matthias Hasse. So stünden in manchen Gemeinden überhaupt keine Flächen zur Verfügung. Außerdem müsse nach Auffassung einiger Ausschussmitglieder zunächst noch sichergestellt werden, dass der Strom aus großen Anlagen abtransportiert werden könne. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.05.2022 08:30 Uhr

Bürgerbus Meldorf fährt zum Hafen

Der Bürgerbus Meldorf (Kreis Dithmarschen) steuert ab sofort auch den Meldorfer Hafen im Stundentakt an. Während der Testphase bis Ende Mai sind die Mitfahrten kostenlos. Bisher war der Bürgerbus im Meldorfer Stadtgebiet, in Richtung Gudendorf über Windbergen sowie bis nach Wolmersdorf unterwegs. Wenn genug Fahrgäste mitkommen und es genug ehrenamtliche Fahrer gibt, will der Verein Bürgerbus den Speicherkoog voraussichtlich ins Dauerangebot aufnehmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.05.2022 08:30 Uhr

Erster Steinburger Abendmarkt in Itzehoe

Heute startet der erste Steinburger Abendmarkt des Jahres in Itzehoe (Kreis Steinburg). Die 20 Stände und das Gastro-Zelt werden am Fuß der St. Laurentii-Kirche aufgebaut, Itzehoes neuer Bürgermeister Ralf Hoppe eröffnet den Markt um 17.30 Uhr. Stadtmanagerin Lydia Keune sagte NDR Schleswig-Holstein, mit handgemachten und regionalen Produkten wie Kaffee aus der örtlichen Rösterei, Bio-Fleisch und Gemüse aus Steinburg wolle man die Leute anlocken und damit zur Belebung der Itzehoer Innenstadt beitragen. In diesem Jahr soll es sechs Abendmärkte in der Itzehoer Innenstadt geben - immer am ersten Donnerstag eines Monats. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.05.2022 08:30 Uhr

Kreis Nordfriesland bekommt mobile Tafel

Die Husumer Tafel wird als erste Tafel in Schleswig-Holstein mobil. Ein Transporter soll künftig vielen Bedürftigen im Süden des Kreises helfen. In den kommenden Tagen werden ehrenamtliche Helferinnen und Helfer geschult, ehe die Husumer Tafel dann Mitte Mai zum ersten Mal rollt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.05.2022 08:00 Uhr

Auto und Schuppen brennen in Wilster

In Wilster (Kreis Steinburg) hat es am frühen Morgen innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Mal gebrannt. Nach Feuerwehrangaben geriet um kurz nach 1 Uhr ein Auto in Brand, das Fahrzeug wurde dabei völlig zerstört. Wenige Minuten später ging ein Schuppen in Flammen auf. Hier konnte das Feuer gelöscht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.05.2022 08:00 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand Mittwochabend): Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Nordfriesland bei 938,1, in Dithmarschen bei 991,4 und in Steinburg bei 1.294,5. Die landesweite Inzidenz liegt zur Zeit bei 842,4. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.05.2022 08:30 Uhr

