Stand: 04.05.2022 10:54 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

B431 nach schwerem Verkehrsunfall gesperrt

Die B431 zwischen Glückstadt und Herzhorn (Kreis Steinburg) ist nach einem schweren Verkehrsunfall gesperrt. In Höhe Engelbrechtsche Wildnis waren laut einem Sprecher der Leitstelle West zwei Autos frontal zusammengestoßen. Nach ersten Angaben wurden dabei sechs Personen verletzt, drei davon schwer. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 10:30 Uhr

Heide gilt nun als "gefährlicher Ort"

Rund um den Südermarkt und die Markt-Passage in Heide (Kreis Dithmarschen) hat die Polizei in den vergangenen Wochen zahlreiche Körperverletzungen, Raubüberfälle und Bedrohungen registriert. Nun wurde Heide als sogenannter "gefährlicher Ort" eingestuft, wodurch die Polizei ohne konkreten Anlass Personen kontrollieren und durchsuchen kann. Nach der ersten Woche der verstärkten Kontrollen zieht Revierleiter Ulrich Kropp ein positives Fazit: Die Situation habe sich etwas beruhigt. Die Kontrollen sollen aber fortgesetzt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 08:30 Uhr

Sankt Peter Ording wird Fair-Trade-Gemeinde

Nach Heide, Meldorf, Büsum (beide Dithmarschen)und Kellinghusen (Kreis Steinburg) wird nun auch Sankt Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) eine sogenannte Fair-Trade-Gemeinde. Nach einem Beschluss der Gemeindevertretung im September 2020 hatte sich die Gemeinde um das Siegel für fairen Handel bemüht. Nun wird es nun übergeben. Damit eine Gemeinde diese Auszeichnung erhält, müssen nachweislich fünf Kriterien erfüllen, die das Engagement für den fairen Handel auf verschiedenen Ebenen betreffen. So muss beispielsweise eine Steuerungsgruppe gegründet werden und Fairtrade-Produkte im Handel verkauft werden. Außerdem muss es regelmäßige Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit in Vereinen, Schulen, Kitas geben. In den kommenden Monaten solle nun die Kooperation mit Schulen, Vereinen und Einzelhändlern im Ort ausgebaut werden, sagte ein Sprecher der Tourismuszentrale. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 08:30 Uhr

"Zur Eiche" hat neue Wirtsleute

Die Dorfgaststätte "Zur Eiche" in Schafstedt (Kreis Dithmarschen) hat neue Wirtsleute. Joana Rosin und Sebastian Punz haben den Gasthof zum 1. Mai übernommen. Das hat Bürgermeister Harald Mahn gegenüber NDR Schleswig- Holstein bestätigt. Der Gasthof hatte sich unter der Führung von Tessi Winkel zum Mittelpunkt des Dorfes entwickelt. Jetzt will die gebürtige Philippinin nach 20 Jahren zurück in ihre Heimat. Nachdem Anfang 2018 das Gebäude durch ein Großfeuer zerstört worden war, hatte eine beispiellose Solidarität im Dorf dabei geholfen, die Gaststätte wieder aufzubauen. Winkel wird das neue Betreiberpaar zu Beginn noch unterstützen. Ihre feierliche Verabschiedung ist für August geplant. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 08:30 Uhr

Offene Impfaktion in Brunsbüttel

In der Seemannsmission Brunsbüttel (Dithmarschen) findet heute erneut eine offene Impfaktion statt. Ein mobiles Impfteam ist von 10 bis 16 Uhr in den Räumen der Seemannsmission auf der Kanal-Südseite. Geimpft werden die Vakzine von Biontech, Moderna und Novavax. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Nordfriesland bei 1.011,1, in Dithmarschen bei 1.032,6 und in Steinburg bei 1.194,3. Die landesweite Inzidenz liegt zur Zeit bei 852,5. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 4 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.05.2022 | 10:30 Uhr