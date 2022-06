Stand: 01.06.2022 07:08 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Staus auf Fehmarnsundbrücke: Bürgermeister sehen Sicherheitsrisiko

Die Fehmarnsundbrücke wird aktuell von der Deutschen Bahn saniert. Dadurch gibt es viele Staus. Die Bürgermeister von Fehmarn und Großenbrode (Kreis Ostholstein) haben jetzt einen Brandbrief an die Landes- und Bundesregierung geschrieben. Sie sehen in dem Nadelöhr auch ein Sicherheitsrisiko für Einheimische und Urlauber - zum Beispiel, wenn Menschen mit Herzinfarkt oder Schwangere schnell aufs Festland gebracht werden müssen. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2022 07:00 Uhr

Neun-Euro-Ticket und gesenkte Energiesteuer gelten auch in SH

Seit Mitternacht gilt auch in Schleswig-Holstein das Neun-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. Allein in Schleswig-Holstein wurden im Vorverkauf bisher mehr als 70.000 Tickets verkauft. Das teilte der Verkehrsverbund Nah.SH mit. Außerdem gilt seit heute in ganz Deutschland auch eine gesenkte Energiesteuer mit rund 35 Cent auf Benzin und 17 Cent auf Diesel. Damit sollen die zuletzt stark gestiegenen Preise an den Zapfsäulen wieder sinken. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2022 06:00 Uhr

Günther macht in Berlin Werbung für SHMF

Das Schleswig-Holstein Musik-Festival ist am Dienstagabend Mittelpunkt des traditionellen Sommer-Empfangs der schleswig-holsteinischen Landesvertretung in Berlin gewesen. "Wir wollen die Kultur, die Musik in den Mittelpunkt stellen. Das Schleswig-Holstein Musik Festival ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, auch bei uns in Deutschland. Ein Festival, das auch über die Landesgrenzen hinaus geht", warb Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2022 06:00 Uhr

Sondervermögen für Bundeswehr: Milliarden für Deutsche Marine

Mit dem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro soll eine bessere Ausstattung der Bundeswehr inklusive großer Rüstungsprojekte bezahlt werden. Die Deutsche Marine soll von dem Sondervermögen 19,3 Milliarden Euro bekommen. Das geht aus dem Entwurf für einen Wirtschaftsplan hervor, der NDR Schleswig-Holstein vorliegt. Von dem Geld sollen unter anderem weitere fünf Korvetten vom Typ K-130 gebaut werden. An dem Projekt sind die beiden Kieler Werften German Naval Yards und ThyssenKrupp Marine Systems beteiligt. Es sollen aber auch mehr Fregatten vom Typ F126 gekauft werden. An dem Bau ist die Kieler Werft German Naval Yards beteiligt. Auch für U-Boote gibt es mehr Geld. Deutschland will zusammen mit Norwegen einen neuen Typ auflegen. Außerdem soll auch der Schützenpanzer "Puma" überholt werden, wovon auch der Rheinmetall Standort in Kiel profitieren könnte. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2022 06:00 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 358,1

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist im Vergleich zur Vorwoche erneut gesunken. Der Wert lag am Dienstag bei 358,1, wie aus den Angaben der Landesmeldestelle hervorgeht (31.05.2022). Eine Woche zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen noch 447,7 betragen. Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Unter anderem wegen rückläufiger Testzahlen muss davon ausgegangen werden, dass nicht alle Corona-Fälle erfasst werden. Es wurden am Dienstag 3.698 neue Fälle gemeldet. 2.809 waren es eine Woche zuvor. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2022 06:00 Uhr

Das Wetter: Wolken, Sonne, Schauer

Heute gibt es dichte Wolken, etwas Sonne und zeitweise Schauer, vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Am Abend zeihen sich die Wolken zurück. Am freundlichsten und trockensten ist es im Kreis Nordfriesland. Die Temperaturen liegen bei 14 Grad in Wagersrott und 16 Grad in Ratzeburg. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2022 06:00 Uhr

