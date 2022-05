Stand: 21.05.2022 17:54 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

VfB Lübeck gewinnt den Landespokal Schleswig-Holstein

Der VfB Lübeck hat am Sonnabend das Finale des schleswig-holsteinischen Landespokals gewonnen. Die Lübecker setzten sich im Elfmeterschießen 8 zu 7 gegen den Gastgeber TSB Flensburg durch. Endstand nach der torlosen Verlängerung war 2:2. Damit zieht der VfB Lübeck in die erste Runde des DFB-Pokals ein. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2022 18:00 Uhr

Feuerwehren aus Schleswig-Holstein helfen erneut ukrainischen Kollegen

Am Sonnabendmittag haben Feuerwehrleute aus Schleswig-Holstein eine zweite Hilfslieferung mit Spezialausrüstung an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht. Nach Angaben von Barmissens Gemeindewehrführer (Kreis Plön) Matthias Hansen haben sie unter anderem Schutzanzüge, Sauerstoffflaschen und Plasma-Schneidegeräte übergeben. Die Ausrüstung sei von verschiedenen Feuerwehren aus ganz Schleswig-Holstein gekommen. Auch ein Feuerlöschfahrzeug aus Berkelsby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) war dabei. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2022 16:00 Uhr

Freiwillige richten Flüchtlingsunterkunft in Bredstedt her

Rund 35 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer richten das ehemalige Verwaltungsgebäude des Bundesgrenzschutzes in Bredstedt (Kreis Nordfriesland) als Flüchtlingsunterkunft her. Das Amt Mittleres Nordfriesland will hier ab Juni bis zu 110 Menschen aus der Ukraine vorübergehend unterbringen. Najomi Eberhardt aus Goldelund hat die Hilfsaktion zusammen mit der Amtsverwaltung organisiert. Gut 50 Zimmer sollen dafür wohnlich hergerichtet werden. Insgesamt leben aktuell rund 28.000 Ukrainer bei uns in Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2022 13:00 Uhr

Lagerhalle in Stangheck brennt komplett nieder

Am frühen Sonnabend ist die Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs in Stangheck (Kreis Schleswig-Flensburg) komplett niedergebrannt. Nach Angaben der Rettungsleitstelle waren 100 Kameraden der Feuerwehr im Einsatz. In der Halle waren Erntemaschinen und Baumaterialen für den Hausbau gelagert. Die Polizei geht von einem Millionenschaden aus. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2022 10:00 Uhr

Heide sucht nach Lösungen für Gewalt am Südermarkt

Der Südermarkt in Heide (Kreis Dithmarschen) beschäftigt seit Wochen die Stadtverwaltung, aber auch Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendamt. Der Bereich zwischen der St.-Jürgen-Kirche und Markt-Passage ist vor allem in den Abendstunden ein beliebter Treffpunkt von gewaltbereiten Jugendlichen geworden. In der kommenden Woche soll es einen Runden Tisch geben, um nach Lösungen für die Lage zu suchen. Laut Polizei werden am Südermarkt immer wieder Jugendliche beraubt, Passanten bedroht und immer wieder geraten Jugendgruppen in Schlägereien. 40 Körperverletzungen wurden bisher angezeigt. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2022 08:00 Uhr

Wikingeck: Kreis drängt auf vorgezogenen Baustart

Der Kreis Schleswig-Flensburg drängt auf einen baldigen Austausch des verseuchten Erdreichs am Wikingeck in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg). Zuvor war bekannt geworden, dass der Bund in diesem Jahr dafür kein Geld mehr bereit stellt. Jetzt hofft der Kreis auf eine Genehmigung des Bundes, um mithilfe eines "vorgezogenen Maßnahmebeginns" mit Ausschreibungen und Aufträgen voranzukommen - trotz der ungeklärten Finanzierung. Gleichzeitig sickern weiter Giftstoffe der ehemaligen Teerpappenfabrik in die Schlei. Die finanziellen Mittel sollen im kommenden Jahr bereitstehen. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2022 08:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz liegt bei 522,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 522,5 (Vortag: 545,2). Innerhalb eines Tages wurden 2.443 Neuinfektionen (Stand: 20.5.) registriert. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 720.692. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 631.700 Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurde laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle ein neuer Todesfall gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.514. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2022 08:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken, gelegentlich Schauer

Am Sonnabend gibt es in Schleswig-Holstein viele Wolken und gelegentliche Schauer. Zwischendurch aber auch immer wieder Sonnenschein. In der zweiten Tageshälfte meist trocken bei Temperaturen von 15 Grad auf Föhr bis 19 Grad in Ratzeburg. Der Wind weht mäßig bis frisch aus Westen, mitunter auch starke bis stürmische Böen. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2022 08:00 Uhr

