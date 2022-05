Stand: 20.05.2022 07:16 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Bundestag stimmt für beschleunigten Bau von LNG-Terminals

Die Bundestagsabgeordneten haben am Abend ein Gesetz für den beschleunigten Bau der Flüssig-Erdgas-Terminals beschlossen. Damit können bestimmte Verfahrensschritte bei der Genehmigung vorübergehend ausgelassen werden, zum Beispiel bei der Umweltverträglichkeitsprüfung. Kritik daran kommt unter anderem von der Deutschen Umwelthilfe. Deutschland will durch den Bau mehrerer Flüssig-Erdgas-Terminals, unter anderem in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen), unabhängig von russischem Gas werden. | NDR Schleswig-Holstein 20.05.2022 08:00 Uhr

Kiel: Mehr Bürgersprechstunden

Die Stadt Kiel bietet ab Montag mehr Termine für Bürgerangelegenheiten an. Es soll eine Früh-Sprechstunde zwischen 7.30 Uhr und 9 Uhr geben, die am Vortag Termine gebucht werden können. Die Spontansprechstunde beginnt dann ab 9 Uhr. Nachmittags sollen Familien die Gelegenheit bekommen, Kinderreisedokumente zu beantragen oder zu verlängern. Hintergrund: Einen Reisepass oder Personalausweis in Kiel zu bekommen war in der Vergangenheit ein echtes Problem. Lange Schlangen bildeten sich zum Teil schon weit vor Sonnenaufgang vor dem Rathaus. | NDR Schleswig-Holstein 20.05.2022 08:00 Uhr

Gewitter und Regen sorgt für viele Einsätze im Norden

Eine Gewitterfront und starke Regenfälle haben der Feuerwehr in Lübeck am Donnerstagabend viel Arbeit beschert. Bei einem Blitzeinschlag in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil St. Jürgen entstand ein Feuer - es wurde aber laut Feuerwehr schnell gelöscht. Die Polizeileitstelle Süd registrierte insgesamt mehr als 30 wetterbedingte Einsätze, die Leitstelle West sechs. Meistens handelte es sich um umgekippte Bäume oder Wasserlachen auf den Straßen. In anderen Teilen Schleswig-Holsteins blieb es dagegen ruhig. | NDR Schleswig-Holstein 20.05.2022 08:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz liegt bei 545,2 1

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 545,2 (Vortag: 553,7). Innerhalb eines Tages wurden 2.875 Neuinfektionen (Stand: 19.5.) registriert. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 718.249. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 626.000 Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle keine neuen Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt weiter bei 2.513. | NDR Schleswig-Holstein 20.05.2022 08:00 Uhr

THW Kiel erreicht Final Four der Handball Champions League

Der THW Kiel hat das Viertelfinal-Rückspiel der Handball Champions Laegue gegen Paris St. German knapp mit 33:32 gewonnen. Da das Hinspiel in Paris unentschieden endete, haben sich die Kieler für das Final-Four-Turnier Mitte Juni in Köln qualifiziert. Die SG Flensburg-Handewitt ist hingegen im Viertelfinale gegen den FC Barcelona ausgeschieden. | NDR Schleswig-Holstein 20.05.2022 08:00 Uhr

Sondierungsgespräche über Jamaika-Neuauflage in Schleswig-Holstein gescheitert

Nach einem gemeinsamen Sondierungsgespräch von CDU, Grünen und FDP in Kiel ist eine Neuauflage der Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein vom Tisch. Er bedaure dies außerordentlich, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstagabend in Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 19:00 Uhr

Wetter: Erst Sonne, dann Regen und Gewitter

Der Tag startet mit Sonne, ehe sich der Himmel zuzieht und zum Abend hin Schauer und Gewitter aufkommen, die sich teils kräftig entwickeln können. In Nordfriesland und Angeln bleibt es meist noch trocken. Bei maximal 15 Grad auf Sylt bis 23 Grad in Schwarzenbek weht der Wind schwach aus West bis Nordwest. In der Nacht kühlt es auf 13 Grad auf Fehmarn und 10 Grad in Kiel ab. | NDR Schleswig-Holstein 20.05.2022 08:00 Uhr

