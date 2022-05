Stand: 15.05.2022 10:20 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Kunsthandwerk und Kochshows auf dem Gottorfer Landmarkt

Nach seiner Corona-Pause findet Deutschlands größter Freiluft-Ökomarkt heute noch bis 18 Uhr auf der Schleswiger Museumsinsel (Kreis Schleswig-Flensburg) statt. Mit dabei: Kutschfahrten, Schafe, die geschoren werden, jede Menge nachhaltige Produkte - und Kochshows - unter anderem mit Sternekoch Volker Fuhrwerk und NDR-Moderator Philipp Jeß. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.05.2022 19:30 Uhr

Museumstag in Schleswig-Holstein gestartet

Zum ersten Mal nach zwei Jahren Corona-Pause laden die Museen wieder zum Internationalen Museumstag ein - in zahlreichen Häusern ist der Eintritt frei und es gibt besondere analoge und digitale Aktionen. Die Auftaktveranstaltung zum 45. Internationalen Museumstag fand in Neumünster im Museum Tuch und Technik statt. Im Industriemuseum Elmshorn können alte Kinderspiele neu erlebt werden und auch im Schloss Ahrensburg erwartet die Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm mit Musik, altem Handwerk und kostümierten Herrschaften. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.05.2022 10:00 Uhr

Weiter Einschränkungen bei der Bahn

Zugreisende müssen nach einem Kabelbrand in Hamburg weiter im Fernverkehr mit Einschränkungen rechnen. Betroffen ist laut Bahn vor allem der Norden. Das Unternehmen rät Reisenden, sich vor der Abfahrt auf der Bahn-Homepage oder bei der telefonischen Reiseauskunft über ihre Verbindungen zu informieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.05.2022 10:00 Uhr

Mikrozensus startet

In Deutschland wird ab heute wieder gezählt - für den nächsten Zensus will das Bundesamt für Statistik wissen, wie viele Menschen im Land leben und unter welchen Bedingungen sie das tun. Dafür werden allein in Schleswig-Holstein bis Mitte Juli rund 220.000 Haushalte befragt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.05.2022 09:00 Uhr

Feuer in Lagerhalle in Seester

Großeinsatz für die Feuerwehr im Kreis Pinneberg. Gegen 5 Uhr war nach Angaben der Leitstelle in der Gemeinde Seester ein Feuer in einer 150 Quadratmeter großen Lagerhalle eines Gartenpflegebetriebes ausgebrochen. Mehr als 100 Rettungskräfte waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache ist noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.05.2022 10:00 Uhr

Wetter: Freundlich mit viel Sonne

Heute Nachmittag ist es im ganzen Land freundlich und trocken. Neben lockeren Wolkenfeldern scheint lange die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad in Leck bis 22 Grad in Lauenburg/Elbe, auf den Inseln 15 bis 18 Grad. Schwacher, an der See teils mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Abendtemperatur um 18 Uhr: 14 Grad in List auf Sylt bis 21 Grad in Reinbek.

